De nos jours, lorsque nous pensons aux smartphones, l’appareil photo est souvent la toute première chose qui nous vient à l’esprit – c’est à quel point c’est une fonctionnalité importante.

Afin de fournir à davantage d’utilisateurs les expériences de caméra les plus puissantes possibles, les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont livrés avec des caméras quadruples arrière. D’un champ de vision de 123 degrés sur la caméra ultra large et de l’effet bokeh de la caméra de profondeur sur les A52 et A52 5G à la haute résolution 64MP de la caméra principale et de la caméra télé précise de l’A72, vous pouvez profiter de manière stable et nette des expériences de prise de vue de près ou de loin.1

Les derniers appareils de la série Galaxy A disposent également de fonctionnalités innovantes de la caméra phare Galaxy telles que la capture vidéo 4K, l’optimiseur de scène, la stabilisation optique de l’image, le mode nuit, le mode vidéo professionnel – et plus encore.

Jetez un œil aux vidéos ci-dessous pour en savoir plus sur l’incroyable expérience de la caméra disponible sur les Galaxy A52, A52 5G et A72.

1 Les appareils Galaxy A52 et A52 5G sont livrés avec quatre caméras arrière principale, ultra large, macro et profonde. Les appareils Galaxy A72 sont livrés avec quatre caméras arrière principale, ultra large, macro et télé.