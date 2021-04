Quand il s’agit de l’écran d’un smartphone, il s’agit de voir et d’être vu – c’est pourquoi les derniers appareils Galaxy A Series sont équipés d’écrans Super AMOLED Infinity-O pour des expériences de smartphone améliorées.

Les utilisateurs peuvent obtenir plus de ce qu’ils aiment sur leur Galaxy A52, A52 5G ou A72 grâce aux écrans Super AMOLED vifs des appareils qui prennent en charge jusqu’à 800 nits de luminosité et Eye Comfort Shield, ce qui signifie que l’écran peut être vu confortablement quel que soit l’éclairage. conditions.

De plus, afin d’aider les utilisateurs à profiter de l’affichage de leur smartphone sans interruption, les nouveaux appareils Galaxy A52, A52 5G et A72 sont livrés avec des taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz et 120 Hz respectivement.1

En savoir plus sur l’affichage des derniers appareils Galaxy A Series dans la vidéo ci-dessous.

1 Les Galaxy A52 et A52 5G offrent un taux de rafraîchissement d’écran de 90Hz. Le Galaxy A72 offre un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz.