Samsung ne montre aucun signe d’arrêt de sa mise à jour folle avec Android 11 et One UI 3.x, et le dernier téléphone à recevoir une telle nouvelle version est le Galaxy A21. Le modèle d’entrée de gamme lancé en juin dernier était en ligne pour obtenir Android 11 en mai 2021, mais la société ne pouvait plus attendre et a lancé la mise à jour dans son pays d’origine, la Corée du Sud.

