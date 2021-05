Galaxy A11 est le dernier smartphone Samsung à bénéficier de la mise à jour One UI 3.1 basée sur Android 11

Il y a quelques jours, Samsung a lancé Android 11 pour les Galaxy A02 et Galaxy A12. Maintenant, c’est le Galaxy A11 qui a un avant-goût de la dernière version d’Android avec One UI 3.1.

Le numéro de version sportive de la nouvelle version A115MUBU2BUE1, et bien qu’un journal des modifications détaillé ne soit actuellement pas disponible, vous pouvez vous attendre à ce qu’il inclue les avantages Android 11 habituels, tels que l’historique des notifications, les bulles de discussion et les autorisations uniques, en plus des fonctionnalités One UI 3.1 et nouveau correctif de sécurité Android.

La mise à jour est actuellement en cours au Panama, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres marchés. Si vous vivez au Panama et n’avez pas encore reçu Android 11, vous pouvez essayer de vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant sur votre A11. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

