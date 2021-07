Galaxy A10e est le dernier téléphone Samsung à obtenir Android 11

Le Samsung Galaxy A10e lancé en 2019 avec Android 9 Pie a récupéré la mise à jour Android 10 l’année dernière et reçoit maintenant Android 11.

Android 11 pour le Galaxy A10e est livré avec le correctif de sécurité Android de juillet 2021 et une nouvelle version de One UI, mais vous n’obtenez pas toutes les fonctionnalités que vous auriez sur d’autres smartphones Samsung plus chers.

Cela dit, le nouveau micrologiciel porte le numéro de version A102USQUBCUFC et se diffuse aux États-Unis pour les unités portant le numéro de modèle SM-A102U.

Si vous n’avez pas encore reçu l’invite de mise à jour, vous pouvez essayer de rechercher la mise à jour manuellement en vous rendant sur votre Galaxy A10e. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

