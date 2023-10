Galatasaray surprend United à 10 à Old Trafford

Galatasaray a remporté un match sur le sol anglais pour la première fois en battant Manchester United en UEFA Champions League. Bien qu’ils aient raté un penalty, les Turcs ont profité du double carton jaune de Casemiro pour jeter de l’huile sur le feu des bennes à ordures de Manchester United. United a désormais perdu cinq de ses sept derniers matchs. Cela inclut la défaite 4-3 contre le Bayern Munich. United est désormais dernier de son groupe d’UEFA Champions League qui comprend également Copenhague.

Manchester United a rassemblé de fortes occasions en début de match. Rasmus Hojlund, l’un des rares à réaliser un bon match pour United, a failli servir Bruno Fernandes après seulement une minute. Le Danois est passé de fournisseur à attaquant au bout d’un quart d’heure. Marcus Rashford a joué un centre haut et rapide devant le filet de Galatasaray. Hojlund a obtenu un contact solide sur le centre avec sa tête, et le .

Galatasaray n’a pas tardé à réagir. Six minutes seulement après l’ouverture du score de Hojlund, l’ancien Diable Rouge Wilfried Zaha a égalisé pour faire taire Old Trafford. L’international ivoirien a déjà battu Diogo Dalot devant Andre Onana dans le filet de United. Le jeu est entré dans le niveau d’entracte à une heure.

Les roues se détachent pour United contre Galatasaray en Ligue des champions

Manchester United a retrouvé l’avantage en début de seconde période. Encore une fois, c’est Rasmus Hojlund qui a fait la différence. Il a profité d’une erreur de Davinson Sánchez dans la ligne arrière de Galatasaray. Le Danois a montré sa vitesse pour s’éloigner des défenseurs adverses et passer le ballon au-dessus de Fernando Muslera.

Une fois de plus, Galatasaray a retrouvé son chemin dans le match en un rien de temps. Quatre minutes après le deuxième but de United, Muhammed Kerem Aktürkoğlu a complété une frappe rapide de Galatasaray pour égaliser à nouveau. Sofyan Amrabat a été pris en possession du ballon, et les visiteurs ont rapidement transformé cela en .

Les Turcs auraient dû en marquer un troisième sept minutes plus tard. Une passe imprudente d’Andre Onana a donné le ballon directement à Dries Mertens. Sentant un contact imminent, le Belge enjambait le ballon lorsque Casemiro glissait maladroitement par derrière. C’était le deuxième carton jaune du Brésilien et l’arbitre brandissait le rouge. Cependant, Mauro Icardi d’Onana a marqué pour garder United dans le match.

L’Italien a corrigé son erreur peu de temps après. A la 81e minute, le dégagement de Davinson Sánchez a joué seul contre Icardi. Après s’être éloigné des défenseurs de United, Icardi a intelligemment lancé le ballon au-dessus d’Onana pour donner à Galatasaray sa première avance.

United embarrassé

Avec seulement 10 hommes, United n’a pas réussi à organiser une véritable attaque. Un Manchester United déprimé occupe désormais la dernière place de son groupe avec un match à domicile contre Copenhague au programme. Cela devient un scénario incontournable pour United alors que les choses continuent de s’effondrer dans les coulisses.

PHOTO : IMAGO / Photo de propagande.