Galatasaray soumet une double offre incroyablement basse pour Aaron Wan-Bissaka et Scott McTominay – Man United News And Transfer News

Malgré une victoire improbable en FA Cup, INEOS est conscient de la nécessité de se renforcer dans tout le parc compte tenu de la saison que Manchester United vient de vivre.

Le club a terminé ses engagements en championnat à la huitième place, son pire classement en Premier League, et a été expulsé d’Europe avant Noël.

Le club doit recruter plusieurs défenseurs et milieux de terrain ainsi qu’ajouter un attaquant de classe mondiale, mais avec les problèmes de PSR à résoudre, les nouveaux copropriétaires doivent d’abord vendre.

Un nettoyage estival à grande échelle est prévu et si l’on en croit les rapports récents, Aaron Wan-Bissaka et Scott McTominay pourraient être déplacés une fois la fenêtre ouverte.

AWB et McTominay vont-ils être vendus ?

L’ancienne star de Crystal Palace a perdu sa place d’arrière droit titulaire et a été contraint de jouer comme arrière gauche lors des derniers matchs en raison de nombreuses blessures.

Ses compétences avec le ballon ne se sont pas améliorées et avec Diogo Dalot le titulaire incontesté, Erik ten Hag a désespérément besoin d’un arrière latéral plus technique et offensif.

Le milieu de terrain écossais a connu une belle saison de buts, mais son jeu global laisse toujours les fans se demander quel est son rôle dans l’équipe.

Garder le diplômé de l’académie et le jouer en tant que super-sub est tout à fait logique, mais étant donné que sa vente constituerait un pur profit, le club pourrait gagner beaucoup d’une vente potentielle.

Les clubs turcs ont récemment rejoint la mêlée pour le duo avec les médias turcs Milliyet affirmant que Galatasaray a fait une offre pour les deux joueurs, mais celle-ci est incroyablement basse.

Le contrat actuel du milieu de terrain avec United se termine l’année prochaine, mais le club a la possibilité de déclencher une prolongation d’un an pour préserver sa valeur marchande. Ils ont déjà déclenché la même option pour l’ancienne star des Eagles.

L’offre la plus basse arrive de Gala

« Galatasaray veut les stars de Manchester United Scott McTominay et Wan Bissaka. On a appris que les jaunes et rouges, qui ont entamé des négociations avec Manchester United et accepté de payer un total de 25 millions d’euros pour les deux joueurs, attendaient que l’équipe britannique prenne une décision.

« La main de Cim-Bom est renforcée par les périodes contractuelles restantes d’un an des deux footballeurs souhaitées par l’entraîneur Okan Buruk. »

United chercherait 40 millions d’euros pour le duo et refuserait probablement l’offre. Même 20 millions d’euros pour McTominay semblent faibles compte tenu de la saison qu’il vient de connaître alors que la saison dernière seulement, il était évalué à près de 50 millions d’euros.

Alors que Wan-Bissaka pour 20 millions d’euros est logique étant donné qu’il est jugé excédentaire par rapport aux besoins, McTominay atteindra probablement un prix beaucoup plus élevé ou il restera à Old Trafford.