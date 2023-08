Galatasaray et le SC Braga assurent leur retour en Ligue des Champions

Angelino a marqué un but vainqueur dans la soirée alors que Galatasaray a remporté une place pour la phase de groupes de la Ligue des champions aux dépens de Molde après une victoire 2-1 lors du match retour des barrages retour mardi, tandis que Braga a également progressé.

Galatasaray jouera en Ligue des champions proprement dite pour la première fois depuis 2019 après avoir remporté une victoire cumulée de 5-3 contre les Norvégiens Molde.

Menant 3-2 lors du match aller de la semaine dernière, Mauro Icardi a prolongé l’avantage des géants d’Istanbul avec un penalty à la septième minute.

Eirik Hestad a donné de l’espoir à Molde en seconde période et Veton Berisha pensait avoir égalisé seulement pour que son but soit exclu pour hors-jeu.

L’ancien arrière gauche de Manchester City, Angelino, a assuré la qualification de Galatasaray grâce à son but dans le temps additionnel.

Braga s’est imposé 1-0 contre le Panathinaikos en Grèce pour s’assurer un succès cumulé 3-1.

Le club portugais, qui a impressionné en terminant troisième de la Primeira Liga la saison dernière, disputera la phase de groupes seulement pour la troisième fois et pour la première fois en 11 ans.

Bruma a attrapé un vainqueur tardif dans la nuit pour décider d’un match retour nerveux.

L’équipe suisse des Young Boys s’est également qualifiée en battant les Israéliens du Maccabi Haifa 3-0 à domicile après un match d’ouverture vierge.

Mercredi, le PSV Eindhoven accueillera les Rangers après un match nul 2-2 à l’aller, tandis que le FC Copenhague et le Royal Anvers défendent respectivement une avance d’un but contre Rakow et l’AEK Athènes.

