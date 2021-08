Galatasaray 1 – 1 St J’stone

St Johnstone a brièvement mené contre Galatasaray à 10 avant d’obtenir un match nul 1-1 en Ligue Europa à Istanbul.

Le capitaine des Saints, Jason Kerr, a fait taire le stade Basaksehir Fatih Terim en inscrivant un penalty à la 58e minute après l’expulsion du gardien local.

Mais l’avance n’a duré que deux minutes avant que Sacha Boey ne capitalise sur une erreur de jugement défensive pour égaliser.

Les Saints n’ont pas vraiment pu tirer le meilleur parti de leur avantage masculin, mais Stevie May a eu un tir dégagé de la ligne et l’équipe de Callum Davidson a organisé une énorme soirée à Perth jeudi prochain, avec une place pour les play-offs à gagner.

Les vainqueurs de la double coupe d’Écosse ont survécu à une attaque précoce au stade qui porte le nom du manager de Galatasaray mais appartient à l’un de leurs rivaux d’Istanbul, Basaksehir, avec leur propre maison en cours de rénovation.

Mostafa Mohamed a raté un gardien trois minutes plus tard lorsqu’il a repris de volée à six mètres et Kerem Akturkoglu a frappé le poteau à 15 mètres cinq minutes plus tard.

Zander Clark a fait un excellent arrêt dans le suivi, mais le drapeau a été levé, mais le gardien des Saints a rapidement été de retour en action pour arrêter une tête du défenseur brésilien Marcao.

Les Saints se sont installés et Murray Davidson et David Wotherspoon ont réussi à sauver leurs efforts, ce dernier ayant une chance particulièrement bonne de tirer directement sur le gardien de but.

Les hôtes ont également bien commencé la seconde mi-temps et Berkan Kutlu a envoyé une tête libre au-dessus de la barre à huit mètres.

Les saints ont reçu un cadeau lorsqu’une mauvaise passe en retrait a mis le gardien Fernando Muslera en difficulté.

Le skipper de Galatasaray a pris la décision inexplicable de s’agenouiller sous la pression de Chris Kane et le ballon a rebondi sur sa jambe et dans le chemin de l’attaquant des Saints. Muslera a tiré Kane vers le bas et a reçu un carton rouge direct.

Après un long retard, l’arrière central Kerr a gardé son sang-froid pour tirer dans le coin du filet devant le gardien remplaçant Berk Balaban.

Les saints ne pouvaient pas profiter longtemps de leur avance. L’arrière gauche de Manchester United en prêt, Reece Devine, a tenté de couper une passe à l’arrière droit français Boey mais a raté le ballon, et le débutant – qui avait été lié au Celtic cet été – en a profité, forant un entraînement en angle dans le lointain coin.

Balaban a presque offert un autre but aux Saints, perdant le ballon contre May près du drapeau de coin, mais l’effort du remplaçant sous un angle difficile a été effacé de la ligne.

Les 10 hommes ont terminé en force. Jamie McCart a produit un superbe bloc de la tête sur la volée de Marcao avant que Clark ne fasse un superbe arrêt de la tête de Christian Luyindama pour assurer un résultat célèbre pour les hommes de Perth.

Et après?

St Johnstone affrontera Motherwell à McDiarmid Park en Premiership écossaise dimanche à 15 heures, avant d’affronter Galatasaray à domicile lors du match retour jeudi à 19 heures.