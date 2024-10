Gala des étoiles au musée de l’Académie

« Tant de pois », s’est exclamée Ariana Grande en tendant la main pour embrasser Carrie Coon. Elles portaient des robes blanches de style années 50 à pois noirs. Grande’s était un numéro sans bretelles de Balmain. Coon portait un licol de Patou.

« Vous êtes très belle. Tu es fabuleuse », lui dit Grande alors qu’ils croisaient les doigts et partageaient un baiser joue contre joue. « Et c’est tellement agréable de vous rencontrer. »

Ils étaient sur le tapis rouge lors du gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, une soirée en cravate noire qui en est maintenant à sa quatrième année.

« Ariana a reçu mon texte, Eddie a reçu mon texte », a plaisanté Coon quelques secondes plus tard.

Eddie Redmayne, qui se trouvait à quelques pas, portait également un costume à pois noir et blanc – un costume Valentino.

« C’est clairement une chose », a-t-il ri. Le sien était plutôt noir avec des points blancs. « Je viens de réaliser qu’il s’agit d’une correspondance inversée. »

Los Angeles n’a pas vu une nuit aussi étoilée depuis longtemps, en particulier avec des acteurs aussi célèbres, des stars de cinéma d’une autre époque : Tom Hanks, John Travolta, Uma Thurman, Meg Ryan, Nicole Kidman, Demi Moore — un par un , ils ont parcouru le tapis et participé à l’événement, qui est rapidement devenu glamour. Honorant des personnalités du cinéma tout en collectant des fonds pour des expositions et des programmations publiques, plus de 11 millions de dollars ont été récoltés cette année, tout en mettant à l’honneur Rita Moreno, Quentin Tarantino et Paul Mescal.

« Ils sont tous épiques », a déclaré Redmayne à propos des lauréats. « Je suis un grand fan d’eux trois. Comme le reste du monde pendant le confinement, j’ai regardé la performance de Paul Mescal dans « Normal People ». Je n’ai jamais vu un acteur arriver aussi complètement formé. Tarantino, j’ai grandi avec ses films. Ils font en quelque sorte partie de mon ADN. Et Rita Moreno n’est qu’une déesse.

Moreno, l’actrice et danseuse de 92 ans – qui a joué son rôle d’Anita dans le drame musical « West Side Story » de 1961 – a été honorée à maintes reprises, mais celle-ci a été une surprise.

« J’ai été étonné », a déclaré Moreno à propos de cette reconnaissance. «J’ai été absolument étonné. C’est la dernière chose à laquelle je m’attendais. Vous savez, je pensais avoir tout gagné, presque, sans me vanter, sourit-elle. « Et soudain, celui-ci arrive. »

Moreno, un militant connu, était l’un des rares à discuter ouvertement de la prochaine élection présidentielle. Elle est restée simple : « Ce qui me dérange vraiment, c’est quand les gens votent contre leurs propres intérêts. »

Les trois lauréats sont connus pour leur franchise. Mescal, l’acteur irlandais de 28 ans, a évoqué l’état d’Hollywood, qui connaît des difficultés financières et critiques avec l’essor du streaming et de YouTube à l’ère des médias sociaux.

« Si nous sommes honnêtes, l’industrie a eu besoin d’un coup de pouce au cours des deux dernières années, et tout ce qui pourrait attirer notre attention sur elle et nous aider à nous rappeler pourquoi nous aimons tous collectivement cela, je suis super. Je suis heureux d’en faire partie », a déclaré Mescal à propos du gala.

« Au début, j’en ai été profondément surpris », a-t-il poursuivi, se disant honoré. « Et puis, il m’a fallu une seconde pour comprendre ce que cela signifiait réellement. Ce n’est pas quelque chose auquel je m’attendais. Et c’est celui que je porte avec une grande fierté.