Gala Cancer : amener la Fashion Week de Paris à Rolla

La semaine prochaine aura lieu la Fashion Week à Paris et le mois prochain, un événement élégant et prestigieux aura également lieu à Rolla. Le 17 février, le thème du gala contre le cancer de cette année est « House of Gala – Always in Fashion », qui réunira 500 personnes au Havre Centre pour s’offrir des cocktails, français cuisine et des desserts décadents. Le gala annuel est une tradition vieille de près de 40 ans et tous les bénéfices sont reversés pour soutenir les patients atteints de cancer du comté de Phelps. L’événement débutera à 17h30 au Missouri S&T Havre Center, les billets coûtent 150 $ pour les particuliers et les parrainages d’entreprises sont disponibles entre 2 200 $ et 5 500 $.