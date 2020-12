Gal Gadot ne laisse pas les soucis pour elle Cléopâtre le casting l’empêche de faire le prochain film.

L’actrice a participé à une récente interview avec BBC arabe pour promouvoir son nouveau film Wonder Woman 1984. Lors de la comparution, Gal a été interrogé sur les Égyptiens qui estiment que le rôle de la star en tant que reine de cette nation est un exemple de blanchiment à Hollywood.

« Tout d’abord, si vous voulez être fidèle aux faits, alors Cléopâtre était macédonien », l’homme de 35 ans Ligue de justice a répondu la star. « Nous recherchions une actrice macédonienne qui pourrait convenir à Cléopâtre. Elle n’était pas là. Et j’étais très passionnée par Cléopâtre. »

Gal a souligné qu’elle trouvait que l’histoire était universelle et qu’elle croyait beaucoup à aider le réalisateur Patty Jenkins dire.

« Pour moi, en tant qu’amoureux du peuple, et j’ai des amis du monde entier, qu’ils soient musulmans ou chrétiens ou catholiques ou athées ou bouddhistes ou juifs, bien sûr », a-t-elle déclaré. « Les gens sont des gens. Et avec moi, je veux célébrer l’héritage de Cléopâtre et honorer cette incroyable icône historique que j’admire tant. »

L’actrice a ajouté: « Mais, vous savez, n’importe qui peut faire ce film, et n’importe qui peut aller de l’avant et le faire. Je suis très passionnée que je fasse le mien aussi. »