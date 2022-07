Gal Gadot qualifie Alia Bhatt de “talent incroyable” après avoir terminé le tournage de Heart of Stone

La star de Bollywood, Alia Bhatt, a déclaré vendredi qu’elle avait terminé le tournage de son premier film hollywoodien, Heart of Stone. Le thriller d’espionnage met également en vedette la star de Wonder Woman Gal Gadot et l’acteur de Belfast Jamie Dornan. Le film Netflix est réalisé par Tom Harper à partir d’un scénario écrit par Greg Rucka et Allison Schroeder.



Bhatt a partagé la mise à jour avec ses fans et ses abonnés sur Instagram aux côtés d’une série de photographies des décors du film. Elle a remercié ses co-stars et le réalisateur pour cette expérience inoubliable.







“Heart of Stone – vous avez tout mon amour, merci la belle @gal_gadot.. Mon réalisateur Tom Harper… @jamiedornan vous a manqué aujourd’hui.. Toute mon équipe pour cette expérience inoubliable. Je serai éternellement reconnaissante pour l’amour et l’attention que j’ai reçu et j’ai hâte que vous voyiez tous le film !”, a écrit l’acteur de 29 ans.



Bhatt, qui a annoncé sa grossesse le mois dernier lors de son séjour à Londres pour le tournage du film, a également exprimé son enthousiasme à l’idée de rentrer chez elle auprès de son mari Ranbir Kapoor.



“Mais pour l’instant… je rentre à la maison babyyyy”, a-t-elle écrit à côté d’un emoji en forme de cœur.

Gadot a commenté le post et a écrit : “Tu nous manques déjà.” Elle a également rendu hommage à Bhatt sur ses histoires Instagram. “Donnez un peu d’amour à ma copine @aliaabhatt qui a terminé #HeartofStone aujourd’hui. Un talent incroyable et une personne formidable”, a écrit Gadot à côté d’une photo avec Bhatt.



Selon la logline officielle, “Heart of Stone” tourne autour de Rachel Stone (Gadot), une agente du renseignement, la seule femme qui se dresse entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux.



Bhatt a commencé le tournage du projet en mai. Les détails sur son personnage sont actuellement secrets. Heart of Stone est produit par David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance, ainsi que Bonnie Curtis et Julie Lynn de Mockingbird, et la bannière Pilot Wave de Gadot et Jaron Varsano.



Harper, Rucka et Patty Whitcher sont les producteurs exécutifs.