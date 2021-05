Gal Gadot, qui est un acteur israélien, a réagi au conflit israélo-palestinien en cours. Le ‘Wonder WomanL’acteur s’est rendu sur sa page Instagram et a écrit une note cherchant une solution pacifique à la crise qui dure depuis des décennies. Gal a écrit: « Mon cœur se brise. Mon pays est en guerre. Je m’inquiète pour ma famille, mes amis. Je m’inquiète pour mon peuple. C’est un cercle vicieux qui dure depuis trop longtemps. Israël mérite de vivre en tant que nation libre et sûre, nos voisins méritent la même chose. «

L’acteur a ajouté: « Je prie pour les victimes et leurs familles, je prie pour que cette hostilité inimaginable prenne fin, je prie pour que nos dirigeants trouvent la solution afin que nous puissions vivre côte à côte en paix. Je prie pour des jours meilleurs. »

Pendant ce temps, Gal a même désactivé les commentaires de son message.

Selon Reuters, la recrudescence de la violence est survenue alors qu’Israël célébrait le «Jour de Jérusalem», marquant sa prise de Jérusalem-Est lors de la guerre israélo-arabe de 1967.

L’escalade a commencé par des affrontements à la mosquée Al-Aqsa au cœur de la vieille ville fortifiée sur l’enceinte connue des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire – le site le plus sensible du conflit israélo-palestinien.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que plus de 300 Palestiniens avaient été blessés lors d’affrontements avec la police israélienne, qui avait tiré des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes dans l’enceinte. La police a déclaré que 21 policiers avaient été blessés dans les escarmouches.

Bien que les problèmes se soient calmés après quelques heures, il y avait d’autres points focaux de tension, tels que le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, juste au nord de la vieille ville, où plusieurs familles palestiniennes risquent d’être expulsées des maisons revendiquées par les colons juifs dans un long- poursuite juridique en cours.

Le Hamas, le groupe militant islamiste qui contrôle Gaza, a fixé une date limite du soir pour qu’Israël retire sa police d’Al-Aqsa et de Sheikh Jarrah. Quand il a expiré, des sirènes ont hurlé à Jérusalem et des roquettes ont frappé la périphérie de la ville.

Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale, y compris la partie orientale annexée après la guerre de 1967 dans un mouvement qui n’a pas obtenu de reconnaissance internationale.

Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit la capitale d’un État qu’ils recherchent à Gaza et en Cisjordanie occupée par Israël.

Le Hamas et le petit groupe militant du Jihad islamique ont revendiqué la responsabilité des tirs de roquettes sur Jérusalem.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait frappé des cibles qui comprenaient des militants, des tunnels d’attaque et la maison d’un commandant de bataillon du Hamas.