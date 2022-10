Gal Gadot et ses filles Alma et Maya repérées à Los Angeles : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : 4CRNS, WCP / BACKGRID

Gal Gadot a été repérée à Los Angeles et elle avait avec elle les plus adorables compagnes : ses deux filles aînées ! La Wonder Woman l’actrice de 37 ans a été aperçue marchant sur les trottoirs de la Cité des Anges avec Maya5, et Alma, 10 ans, le jeudi 13 octobre avec une autre jeune brune de la taille de Maya. Le quatuor semblait à l’aise en dégustant des boissons froides roses, vertes et rouges.

Plus à propos Gal Gadot

Gal s’habillait confortablement d’un jean blanc, d’un pull gris et d’une veste boutonnée vert olive. Elle a complété le look avec des baskets blanches et des nuances noires surdimensionnées et a jeté ses magnifiques cheveux bruns en un chignon. Son aînée, Alma, avait l’air habillée pour l’été avec un short à imprimé floral bleu et blanc et un t-shirt blanc avec “Hawaii” écrit dessus en lettres noires. Pendant ce temps, sa petite sœur s’est habillée d’une robe fluide rose et blanche associée à des baskets roses.

La star de DC Extended Universe a également une fille d’un an, Danielle, qui n’était pas présent à la sortie. Elle a annoncé sa naissance en juin 2021 avec une photo d’elle, de ses trois filles et de son mari, Jaron Varsano, souriant au lit. “Ma douce famille”, a-t-elle légendé le précieux instantané. « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant et heureux (et fatigué…) nous sommes tous si excités d’accueillir Daniella dans notre famille. Je vous envoie à tous amour et santé. G. G. »

Gal a déjà parlé de la culpabilité de sa mère en tant que mère qui travaille, mais a déclaré que c’était son mari, le magnat de l’immobilier, qui l’avait encouragée à continuer. “Quand Alma avait environ deux ans, j’étais vraiment anxieuse de savoir comment voyager avec un enfant, la déplacer d’un pays à l’autre, toutes les différentes langues”, se souvient-elle. CHARME en 2018. “C’est mon mari qui m’a dit : ‘Gal, réfléchis au genre de modèle que tu veux être. Si vous voulez montrer à Alma qu’elle peut réaliser ses rêves, c’est ce que vous devez faire, et nous trouverons la logistique.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Gal est notoirement privée à propos de ses enfants, même si elle les inclut parfois dans des messages de mise à jour de la vie sur les réseaux sociaux. Par exemple, elle a partagé un diaporama d’un voyage en famille en mai, mais elle a mis des lunettes de soleil à ses enfants pour cacher leur visage. “Nous avons pris de petites vacances en famille avant la prochaine aventure”, a-t-elle légendé le post Instagram. « Juste nous cinq, de la bonne nourriture et beaucoup de nature. Maintenant, je suis plus que prêt à me lancer dans un nouveau projet passionnant. La photo de couverture qu’elle a incluse montrait toute la famille souriante sur un canapé, avec elle et Jason assortis en jeans bleu clair et hauts noirs. D’autres photos montraient des cygnes dans un lac, Alma nourrissant un cheval avec un grand sourire sur le visage et Gal tenant son bébé dans son pull.

En mars, elle a partagé une image réconfortante d’elle, d’Alma et de Maya faisant des biscuits juifs traditionnels pour Pourim, la fête juive qui a lieu au printemps. “Pourim est l’une de mes vacances préférées et faire Hamantash avec mes filles est certainement l’une de mes choses préférées à ce sujet”, a-t-elle gentiment écrit à côté de la photo. Ses filles avaient également des autocollants de lunettes de soleil surdimensionnés sur les yeux sur la photo.