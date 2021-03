Gal Gadot est enceinte de son troisième enfant alors qu’elle partage sa première photo de bosse

Gal Gadot a dit aux fans qu’elle était de nouveau enceinte.

La star de Wonder Woman, 35 ans, attend son troisième bébé avec son mari Yaron Varsano.

Le couple élève déjà leurs filles Maya, trois ans, et Alma, neuf ans, ensemble.

Ils se sont tous rassemblés autour d’elle pour prendre une photo qui montrait sa bosse de bébé en fleurs dans une robe blanche à enfiler.

Elle a écrit: « Nous y revoilà. »

Toute la famille souriait pour la magnifique photo publiée sur les réseaux sociaux.

Gal a ravi ses 50,2 millions de fans avec l’annonce de sa grossesse lundi.

Les félicitations des fans et des copains de célébrités ont inondé son post Instagram quelques minutes seulement après avoir appuyé sur publier.









Son annonce de grossesse intervient après avoir assisté au tapis rouge pour la 78e cérémonie des Golden Globe Awards dimanche à Beverly Hills.

La star enceinte a fait une arrivée éclatante dans une robe blanche lors de la cérémonie virtuelle étoilée.

Elle a remis le prix de la meilleure image en langue étrangère.







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Gal jongle avec sa carrière d’actrice de haut vol avec le fait d’être la mère de ses filles à la maison.

La star est surtout connue pour son rôle de Wonder Woman.

Mais le rôle le plus important de l’actrice est d’être maman à la maison.

Auparavant, Gal se disait que toutes les mamans étaient les vrais super-héros.







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Certes, ses deux filles gardent la bombe hollywoodienne «ancrée» dans la vie.

Elle a déclaré en 2017: «Je sais que cela semble vraiment ringard, mais toutes les mamans sont comme Wonder Woman, elles le sont vraiment. Les enfants ne connaissent pas ou ne se soucient pas des disques au box-office ou des films à succès. Ils sont comme: ‘Ouais, tu es Wonder Woman. . . mais qu’est-ce qu’il y a pour le dîner?

«Il n’y a rien de tel que les enfants pour garder les pieds sur terre. Je peux passer une nuit blanche avec un bébé souffrant de coliques et un réveil précoce par mon enfant de cinq ans.

« Mais ensuite, je regarde The Cat In The Hat avec ma fille et je suis étonné de voir à quel point les choses les plus simples sont celles qui nous rendent les plus heureux. »