Gal Gadot choisit le camp de Margot Robbie au milieu de la rivalité avec Ryan Reynolds : Source

Photo : Gal Gadot choisit l’équipe de Margot Robbie au milieu de la rivalité avec Ryan Reynolds : Source

Selon certaines informations, Gal Gadot aurait perdu patience avec Ryan Reynolds et Dwayne Johnson.

Selon une source proche, « Gal voulait faire une suite à Red Notice dès qu’elle avait terminé le premier film et Dwayne et Ryan voulaient attendre. » Vie et style.

Ce conflit entre leurs préférences temporelles aurait conduit Gal Gadot à choisir de travailler avec Margot Robbie et Tom Ackerly à la place.

« Cette attente s’est transformée en deux ans et Gal a perdu patience avec Dwayne et Ryan, qui avaient plusieurs autres projets en cours », a expliqué la source.

La source a même partagé : « C’est précisément à ce moment-là que Gal a changé de cap et a commencé à flatter Margot et Tom, qui l’aiment totalement et essaient de trouver quelque chose à faire avec elle. »

« Pendant ce temps, une suite à Red Notice devient de plus en plus un rêve inaccessible alors que Ryan et Dwayne s’occupent de leurs autres franchises de films », a révélé la confidente.

En conclusion, la source a affirmé : « Gal en a fini avec ces gars-là et voit vraiment l’intérêt de s’associer à une autre cinéaste célèbre, même une femme aussi occupée que Margot. »