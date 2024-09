Gal Gadot a « perdu patience » avec Ryan Reynolds et se tourne vers ses rivaux Margot Robbie et Tom Ackerley

Gal Gadot a intrigué certains observateurs avec son étreinte extrêmement chaleureuse et continue de la Barbie phénomène et, bien sûr, son équipe de production mari et femme Margot Robbie et Tom Ackerleycomme Gal était autrefois fermement dans le camp des grands rivaux de Tom et Margot, Ryan Reynolds et Blake Livelyaprès avoir fait fortune grâce à l’aventure Netflix de 2021 Avis rougedans lequel Ryan et Dwayne Johnson.

Une source explique la situation délicate en exclusivité pour Vie et style: « Gal voulait faire un Avis rouge suite à peu près dès qu’elle a terminé le premier film et Dwayne et Ryan ont voulu attendre.

« Cette attente s’est transformée en deux ans et Gal a perdu patience avec Dwayne et Ryan, qui avaient plusieurs autres projets en cours. »

« C’est précisément à ce moment-là que Gal a changé de cap et a commencé à flatter Margot et Tom, qui l’aiment totalement et essaient de trouver quelque chose à faire avec elle », explique la source.

La compétition entre les deux couples devient rapidement la rivalité la plus intense d’Hollywood, de loin.

« Il devient douloureusement clair que vous ne pouvez pas être amis avec Margot et Tom et être également amis avec Ryan et Blake », a déclaré un deuxième initié à Vie et style« Et cela oblige vraiment de nombreux acteurs de premier plan à choisir leur camp. »

« Margot a vraiment gagné le respect des gens intelligents d’Hollywood avec Barbie et j’ai rencontré beaucoup de nouveaux amis incroyables en cours de route.

Margot et Tom, tous deux âgés de 34 ans, dont la société, LuckyChap Entertainment, a connu un grand succès avec BarbieAprès avoir passé des années à créer leur entreprise, les membres de la distribution ont décidé de dominer le grand écran dans un avenir proche. Non seulement Greta GerwigLe film a été un succès au box-office, il a été nominé pour huit Oscars, ce qui leur a donné une sérieuse influence auprès des dirigeants des studios et des investisseurs.

Alors que l’étoile du couple puissant continue de monter, ils sont confrontés à une rude concurrence de la part de Ryan, 47 ans, et Blake, 37 ans, qui viennent tous deux de remporter de très grosses victoires, avec Deadpool et Wolverine battant les records du week-end d’ouverture et Ça se termine avec nous suscite un énorme buzz dans la presse.

Avec les lignes de bataille tracées, le Wonder Woman La star de 39 ans saute la clôture pour se rapprocher de Margot et Tom dans l’espoir de pouvoir décrocher d’autres projets pour faire avancer sa carrière au-delà de la célébrité des super-héros, ce qui est ce qu’un Avis rouge la franchise était censée faire.

Mais, comme le note la première source, cette perspective devient de moins en moins probable à mesure que la suite reste dans les limbes du cinéma : « Pendant ce temps, une Avis rouge La suite devient de plus en plus un rêve inaccessible à mesure que Ryan et Dwayne s’occupent de leurs autres franchises de films.

Marre d’attendre sur la touche un appel de Ryan, Gal cherche à s’associer à Margot et à se lancer dans l’un des nombreux projets du Le loup de Wall Street l’actrice et son mari producteur envisagent actuellement – ce qui, selon les rapports, pourrait être une adaptation du jeu de société Monopoly, dans la même veine fantaisiste mais significative que Barbie.

« Gal en a fini avec ces gars-là et voit vraiment l’intérêt de s’associer à une autre cinéaste célèbre, même une femme aussi occupée que Margot. »