Gakpo, Musah et Fernandez parmi les meilleurs jeunes joueurs de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 en est presque aux huitièmes de finale, mais quels joueurs ont impressionné jusqu’à présent ?

Nous allons ignorer les goûts de l’Argentin Lionel Messi et du Français Kylian Mbappe, qui sont déjà bien connus comme les meilleurs joueurs du monde, et nous concentrer sur les jeunes stars dont les performances les ont élevés à un niveau différent.

Avant le tournoi, nous avons rencontré les meilleurs espoirs de moins de 23 ans et un certain nombre d’entre eux – l’Anglais Jude Bellingham, le Brésilien Rodrygo et l’Allemand Jamal Musiala parmi eux – ont brillé au Qatar. Mais avec un œil sur le marché des transferts de janvier dans un mois, quels joueurs ont augmenté leurs chances de transfert grâce à leurs efforts lors de la Coupe du monde ?

Cody Gakpo, 23 ans, milieu offensif/attaquant, Pays-Bas / PSV

Cody Gakpo du PSV a été lié à un gros déménagement à Man United. Mohamed Farag/Getty Images

Déjà sur le radar d’une foule de clubs avant la Coupe du monde, l’attaquant néerlandais a marqué un but dans chacun des trois matchs de la phase de groupes et semble prospérer grâce à la pression supplémentaire qui accompagne un championnat majeur. Jouant dans un rôle d’attaquant légèrement plus central qu’il ne le fait pour le PSV, Gakpo s’est admirablement adapté en choisissant les bons espaces et angles, montrant un jeu de combinaison de première classe et une finition soignée, tout en offrant une menace non-stop et imprévisible à la ligne arrière adverse. . Athlétique, énergique et techniquement brillant, Gakpo est devenu un joueur clé pour les Pays-Bas et fera sûrement l’objet de beaucoup d’intérêt de la part de Manchester United et d’autres en janvier.

Yunus Musah, 20 ans, milieu de terrain central, États-Unis / Valence

La Coupe du monde a été une expérience de passage à l’âge adulte pour le milieu de terrain américain. Au début du tournoi, son transport dynamique du ballon et sa technique rapide et pratique étaient bien documentés depuis son passage en Liga, mais il s’est montré un travailleur acharné avec une attitude magnifique. Sur le plan créatif, il y a plus à venir de Musah dans ce tournoi, mais sa démonstration inspirante contre l’Iran – il a fermé l’espace et bousculé l’opposition (24 défis) jusqu’à ce qu’il s’essouffle dans les dernières minutes – a montré une attitude digne d’un top joueur.

Enzo Fernandez, milieu de terrain central, 21 ans, Argentine/Benfica

Bien que le patron de l’Argentine, Lionel Scaloni, ait peut-être été économe en utilisant le milieu de terrain de Benfica jusqu’à présent, Fernandez a toujours offert un impact sur l’élan. Mis à part son but contre le Mexique – un bel effort enroulé depuis le bord de la surface – il a été partout; gagner des en-têtes et des tacles, ajouter de la qualité et de la créativité au ballon et faire des rafales énergiques à partir des zones centrales. Bien qu’il n’ait déménagé au Portugal depuis River Plate que pour 12 millions d’euros cet été, l’intérêt pour Fernandez ne devrait pas diminuer avant la prochaine fenêtre de transfert car il commence à ressembler à un milieu de terrain potentiellement de premier ordre.

Tajon Buchanan, 23 ans, ailier, Canada / Club Bruges

Le Canada est sorti, mais Tajon Buchanan a impressionné lorsqu’il en a eu l’occasion. (Photo de Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

L’ailier a eu du mal à sortir de l’ombre de ses coéquipiers Alphonso Davies et Jonathan David, mais les performances de Buchanan au Qatar lui ont valu un temps bien mérité sous les projecteurs. Énergique et plein d’endurance, le jeune Canadien a attiré l’attention avec son rythme électrique, sa course à grande vitesse chez les défenseurs (13 dribbles contre la Croatie) et son attitude infatigable. Bien que son désir implacable d’affronter des adversaires puisse lui faire perdre trop de possession, il est généralement déterminé à revenir en arrière pour la récupérer et pourrait faire le pas depuis le Club de Bruges.

Jakub Kiwior, 22 ans, défenseur central, Pologne / Spezia

Face au Mexique lors du match d’ouverture, le défenseur central polonais – qui était arrière gauche au niveau des jeunes – a fait preuve de confiance et d’assurance lors de ses débuts en Coupe du monde. Aux côtés du vétéran Kamil Glik, Kiwior a bien géré les centres, a anticipé le danger tôt et a fait bon usage de sa mobilité pour suivre le rythme des un contre un, tout en montrant la vivacité mentale nécessaire pour exécuter rapidement des blocages. Lorsqu’il joue à l’arrière, le défenseur de Spezia a tendance à opter pour des passes à faible risque sans flamboyance inutile. Alors que la Pologne était assiégée contre l’Argentine, il est arrivé au bon moment avec un dégagement crucial sur la ligne de but.

Josko Gvardiol, 20 ans, défenseur central, Croatie / RB Leipzig

Arrivé au Qatar avec la réputation d’être l’un des meilleurs jeunes défenseurs du jeu, le Croate de 20 ans ne s’est guère trompé de pied lors des premiers matches. Sa qualité sur le ballon est impressionnante – les 115 touches contre le Maroc montrent à quel point on lui fait confiance pour jouer de l’arrière – et il a opéré avec l’autorité d’un joueur bien au-delà de ses années. Concentré et déterminé, Gvardiol relève les défis avec un maximum de conviction et, même à ce stade de sa carrière, il semble avoir un “facteur de peur” pour rebuter l’opposition. Avec Man City, Chelsea, la Juventus et d’autres clubs européens d’élite intéressés, il est destiné à un grand déménagement bientôt.

Mohammed Kudus, 22 ans, milieu offensif, Ghana / Ajax

Mohammed Kudus a mené le Ghana vers l’avant. Alex Grimm/Getty Images

Le milieu offensif ghanéen a été l’un des meilleurs joueurs de la phase de groupes. Avec son doublé contre la Corée du Sud, il s’est correctement annoncé sur la scène mondiale, et sa contribution globale a été superbe. Qu’il joue dans une position de milieu de terrain offensif central ou qu’il coupe par la droite, le Kudus du pied gauche est efficace pour s’éloigner de son marqueur avant de déséquilibrer la défense adverse avec un transport de balle délibéré. Pourtant, bien qu’il soit reconnu pour sa capacité sur le ballon – en particulier son dribble – Kudus effectue également un virage défensif, comme le prouve sa moyenne de 15 défis par match.

Aissa Laidouni, 25 ans, milieu de terrain central, Tunisie / Ferencvaros

Avec ses performances pour la Tunisie, Laidouni est sorti d’une relative obscurité pour suggérer qu’il pourrait être un joueur décent. Bien qu’il ait grandi en France, Laidouni a dû gravir les échelons du football de clubs roumain et hongrois. Mais ses performances assurées et constantes au cours de la semaine dernière pourraient le voir ciblé comme une cible astucieuse et peu coûteuse pour un club de taille moyenne dans une grande ligue européenne. Depuis le centre du milieu de terrain tunisien, il a créé, organisé, pulvérisé des passes de qualité et a montré l’étrange moment de finesse sur le ballon (sa noix de muscade sur le Français Eduardo Camavinga vient à l’esprit), tout en continuant à tacler avec avidité, gagnant des un contre un. et reprendre possession.

Piero Hincapie, 20 ans, défenseur central, Equateur / Bayer Leverkusen

Déjà l’un des jeunes défenseurs les plus recherchés d’Europe, Hincapie a montré un instantané assez précis de ses capacités au Qatar. Lors du match d’ouverture contre les hôtes, il était principalement occupé par la circulation du ballon depuis sa position à gauche d’une paire défensive centrale, alors qu’il était exceptionnel (encore une fois, à gauche) dans le dos à trois contre les Pays-Bas. A force de rythme et d’une bonne anticipation, il n’a guère concédé un duel défensif face à ce dernier, alors qu’il a récupéré le ballon dans la moitié de terrain adverse en poussant vers le haut et dominé dans les airs aussi. Donner un penalty calamiteux contre le Sénégal était au mieux maladroit, mais cela ne gâche pas une impression globalement positive.