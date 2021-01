La plupart des Indiens ont un faible pour les sucreries, qui culmine pendant les mois d’hiver car le corps a besoin de plus d’énergie pour rester au chaud. Le sucre donne un regain d’énergie rapide à notre système. Gajar Ka Halwa est un dessert au pudding sucré à base de carottes qui est particulièrement populaire dans tout le sous-continent indien. Ci-dessous, nous discutons des raisons pour lesquelles ce pudding particulier est un aliment d’hiver idéal.

Bonté des carottes

Les carottes poussent pendant l’hiver, ce qui fait du Gajar Ka Halwa un plat sucré idéal pour cette saison. Les carottes ont de nombreux avantages pour la santé. Notre système immunitaire est touché en hiver à cause du froid et du manque d’exposition au soleil, car nous restons à l’intérieur, principalement. Les carottes stockent la vitamine A sous forme de bêta-carotène. C’est un antioxydant qui renforce notre système immunitaire et nous aide à combattre les infections et l’inflammation.

Ingrédients renforçant l’immunité

Le lait, la cardamome et l’amande sont nécessaires pour préparer le Gajar Ka Halwa. Le lait de vache ou de bufflonne contient de la vitamine D, des probiotiques et des immunoglobulines, qui renforcent notre immunité contre les virus en hiver. La cardamome aux épices contient de la vitamine C et a été utilisée pour traiter la toux et le rhume. L’amande remplit une fonction de stimulation immunitaire similaire avec sa teneur en vitamine E.

Aide à la perte de poids

La plupart des gens ont tendance à prendre du poids pendant l’hiver en consommant plus de calories pour répondre aux besoins énergétiques du corps. Puisque les carottes sont des racines fibreuses, elles prennent plus de temps à digérer. Nous n’avons pas autant faim et ne grossissons pas.

Ceux qui prennent du poids ont un taux de cholestérol élevé, ce qui augmente le risque d’arrêt cardiaque. La consommation de carottes réduit régulièrement les taux de cholestérol excessifs.

Améliore la peau

L’hiver sec draine notre peau de l’humidité et la fait sécher et se fissurer. La plupart des gens comptent sur les huiles et les hydratants pour retenir l’humidité de la peau. Les carottes contiennent de la vitamine A sous forme de bêta-carotène. Selon le étude, La vitamine A aide au remplacement régulier des cellules de la peau.

Propriétés anticancéreuses

Comme un autre étude, les carottes contiennent quatre types de composés phytochimiques. Ce sont les caroténoïdes, les phénoliques, les polyacétylènes et l’acide ascorbique, qui contribuent à réduire les risques de tumeurs et de cancers en raison de leurs propriétés antioxydantes. Les polyphénols des carottes sont anti-cancérigènes car ils détruisent les radicaux libres.