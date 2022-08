Gajanan Maruti Shengal de Mumbai Khiladis

Le vice-capitaine de Mumbai Khiladis, Gajanan Maruti Shengal, qui a jusqu’à présent apporté une contribution vitale à l’équipe dans l’Ultimate Kho Kho, cherchera à poursuivre sur la même lancée et à aider son équipe à retrouver le chemin de la victoire dans le tournoi.

Le joueur de 24 ans de Thane a enregistré un total de 24 points (18 points de plongée et six points de contact) en trois matches jusqu’à présent. Il a déclaré que Mumbai Khiladis et Ultimate Kho Kho fournissent une plate-forme importante à tous les joueurs de Kho Kho en Inde.

“Ma mère ne m’a jamais vu jouer sur une si grande plate-forme auparavant. Lors du premier match, au moment où je suis entré dans l’arène depuis le tunnel, j’ai vu ma mère et la façon dont elle m’a souri, j’ai réalisé à quel point c’était important pour moi et ma mère. Ce moment est crucial pour moi et ma famille. J’aimerais que mon père soit avec nous et qu’il puisse me voir jouer sur la plus grande plateforme de Kho Kho », a déclaré le vice-capitaine de Mumbai Khiladis.

Mumbai Khiladis a jusqu’à présent enregistré une victoire et deux défaites en trois matches. Ils se sont inclinés 44-69 contre les Gujarat Giants, ont rebondi avec une victoire 51-43 contre les Rajasthan Warriors lors de leur deuxième avant de perdre à nouveau contre Gujarat (48-66) lors de leur match précédent.

Réfléchissant à la performance de l’équipe, Gajanan a déclaré : « Nous nous familiarisons lentement avec le format. Nous improvisons des combinaisons et des calculs selon les situations. Il y a un apprentissage à chaque match et nous avons travaillé sur nos forces et nos faiblesses pour mieux performer.

« La première fois que nous sommes entrés sur le tapis, nous étions un peu nerveux. Nous n’avions pas l’expérience de jouer devant la caméra mais maintenant nous nous y habituons. C’est une plate-forme importante pour nous et nous devons nous assurer de donner notre 100% », a-t-il ajouté.

Parlant de sa performance personnelle, Gajanan a déclaré: “J’attends la bonne occasion de faire un plongeon à la perche, mais lors du match contre le Rajasthan, j’ai essayé mon premier plongeon à la perche, et j’ai marqué trois points au cours de la même période, puis j’ai eu confiance pour essayer plus . J’ai été surpris de savoir que j’ai marqué 18 points de plus grâce à des plongeons à la perche dans le tournoi jusqu’à présent. Je suis content et je m’améliore à chaque match. »

Parlant du prochain match contre Chennai Quick Guns, Gajanan a déclaré que l’équipe chercherait à se concentrer sur l’exécution de ses plans.

“Les deux équipes sont presque dans une situation similaire, elles ont également perdu deux de leurs matches, elles feront donc également de leur mieux pour remporter trois points cruciaux. Ce sera un match difficile pour nous, mais nous sommes prêts pour cela. Notre objectif sera d’exécuter nos plans et de donner le meilleur de nous-mêmes », a-t-il conclu.

Mumbai Khiladis affrontera Chennai Quick Guns lors de leur quatrième match le vendredi 19 août 2022 à 20h45 IST.

