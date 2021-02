Gains en capital du Brexit: les centres financiers européens vont-ils voler la couronne de Londres maintenant que le Royaume-Uni a quitté l’UE?

Les retombées post-Brexit sont survenues plus rapidement que beaucoup ne l’avaient prévu. Le 4 janvier, premier jour de négociation de 2021, près de 6 milliards d’euros d’échanges d’actions de l’UE ont quitté Londres pour d’autres capitales européennes.

Plus tôt ce mois-ci, on a appris qu’Amsterdam avait dépassé Londres en tant que plus grand centre d’échange d’actions en Europe, les volumes quotidiens ayant fortement chuté dans la City et bondi dans la capitale néerlandaise.

En 2019, alors que le Royaume-Uni était encore à l’intérieur de l’Union européenne et de son marché unique, 43% des transactions sur les actions de l’UE avaient lieu au Royaume-Uni. Les premières semaines de cette année ont vu la proportion plonger à 4% seulement, selon l’analyse du think tank New Financial.

La position dominante de la City sur la scène financière mondiale ne fait aucun doute – mais les événements récents en Europe soulèvent des questions quant à la mesure dans laquelle l’équilibre des pouvoirs pourrait se déplacer de Londres vers d’autres capitales.

« Vous pouvez perdre des liquidités très rapidement et la finance est très adaptative », déclare Nicolas Véron, Senior Fellow du groupe de réflexion Bruegel basé à Bruxelles et du Peterson Institute for International Economics à Washington. « Donc, le fait que Londres ait autant de liquidités et ait eu autant de liquidités ces derniers temps ne signifie pas que la liquidité y restera. »

« Fondamentalement, la position établie d’une place financière ne doit pas être tenue pour acquise à l’avenir, si les conditions qui ont créé cette position ne sont plus là », a-t-il déclaré à Euronews.

Le coup de pouce d’Amsterdam après le Brexit

La fuite soudaine de l’activité commerciale est l’exemple le plus frappant du mouvement du secteur financier du Royaume-Uni vers l’UE depuis la fin de la période de transition post-Brexit au Nouvel An.

Mais Amsterdam reprend des affaires à Londres dans d’autres domaines également. Analyse par le fournisseur de données IHS Markit montre un déplacement des échanges de produits dérivés libellés en euros vers la capitale néerlandaise, les chiffres montrant que le Royaume-Uni perd son accès au marché de l’UE dans presque toutes les catégories.

Les Pays-Bas ont signalé une baisse générale des investissements étrangers entrants en 2020 en raison de la pandémie. Mais les soi-disant «entreprises du Brexit» – les entreprises britanniques qui cherchent à compenser les perturbations et les formalités administratives supplémentaires en installant des opérations dans l’UE – font exception.

Résultats annuels publiés le 18 février par Investir en Hollande et l’Agence néerlandaise pour les investissements étrangers ont signalé une augmentation du nombre de ces entreprises se concentrant sur les Pays-Bas.

Près de 80 personnes ont fait un déménagement partiel l’année dernière et la NFIA dit qu’elle parle à 550 de délocalisation ou d’expansion – y compris dans le secteur financier néerlandais.

« Avant de commencer à devenir euphoriques à ce sujet, le Brexit n’est pas bon pour les Pays-Bas … En fin de compte, les Pays-Bas ont perdu leur deuxième partenaire commercial », a déclaré le porte-parole de la NFIA, Michiel Bakhuizen. Néanmoins, a-t-il déclaré à Euronews, le pays est attractif pour les sociétés financières car il permet de proposer des solutions aux problèmes liés au Brexit.

« Ainsi, par exemple, lorsque nous parlons de commerçants ou d’entreprises FinTech, nous avons une main-d’œuvre multilingue et hautement qualifiée, nous avons la bonne infrastructure, à la fois en termes de voyages à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers des destinations directes en Europe et en dehors, fermer des connexions numériques avec un réseau rapide dans et autour d’Amsterdam, et un très bon environnement de travail et de vie. «

Les villes spécialisées de l’UE

Recherche par New Financial suggère que plus de 400 entreprises de services financiers basées au Royaume-Uni « ont déménagé quelque part dans l’UE en réponse au Brexit ». Parmi ceux-ci, 128 ont choisi Dublin, tandis que Paris en a attiré 88, Luxembourg 84, Francfort 56, Amsterdam 47 et Bruxelles 10.

Le fondateur et directeur général du groupe de réflexion, William Wright, a déclaré que les délocalisations révèlent une tendance claire des villes à se spécialiser dans différents secteurs financiers.

« La grande majorité des délocalisations à Dublin concernent la gestion d’actifs et, dans une moindre mesure, des investissements alternatifs. La grande majorité des entreprises qui déménagent à Francfort sont des banques ou des banques d’investissement; la grande majorité des entreprises déménageant à Amsterdam, des bourses, des plateformes de négociation , courtiers », a-t-il déclaré à un Table ronde de l’Institut Peterson.

« Paris est le seul à ne pas avoir ce profil sectoriel profond. C’est déjà le plus grand centre en termes d’assurance et de gestion d’actifs de l’UE, et il aimerait s’appuyer sur ces deux, mais la répartition des entreprises qui choisissent Paris est beaucoup plus large. «

De telles tendances ne suggèrent aucune course particulière entre les villes européennes pour dominer la scène ou devenir le premier centre financier du continent après le Brexit.

«La raison pour laquelle tout le monde ne se réunira pas au même endroit est très simple: il n’y a pas vraiment d’incitation à cela», ajoute Véron. « Il y a beaucoup d’activité à absorber et il est plus économique pour les entreprises de la disperser dans différents centres que d’aller toutes au même endroit et d’avoir une sorte d’effet de surchauffe. »

La bataille du Royaume-Uni pour « l’équivalence »

Les entreprises britanniques savaient depuis longtemps qu’à la suite du Brexit, elles risquaient de perdre l’intégralité des «droits de passeport», supprimant ainsi l’accès général pour opérer en Europe qu’elles avaient auparavant.

Cependant, jusqu’à présent, l’UE refuse également d’accorder au Royaume-Uni une forme d’accès bien moindre connue sous le nom d ‘«équivalence» – étant donné que Bruxelles considère que la réglementation d’un pays tiers est aussi robuste que la sienne. Le fait d’en être privé entrave davantage la capacité de la ville à commercer sans entrave en Europe. Au lieu de cela, les entreprises britanniques doivent se conformer aux exigences des États individuels.

Les services financiers n’ont jamais été programmés pour faire partie de l’accord commercial post-Brexit et sont dûment passés au second plan alors que les négociations se sont concentrées sur des droits de pêche comme les droits de pêche.

Dans l’accord lui-même, les deux parties ont simplement accepté de se mettre d’accord à un stade ultérieur. Cela n’a pas empêché Boris Johnson de mettre un lustre typiquement brillant sur ses dispositions.

«Il y a un bon langage sur l’équivalence des services financiers, peut-être pas autant que nous l’aurions souhaité, mais cela va néanmoins permettre à notre dynamique City de Londres de se développer et de prospérer comme jamais auparavant». a déclaré le Premier ministre britannique la veille de Noël, le jour de la conclusion de l’accord.

Le « bon langage » auquel il faisait référence, exposé dans une annexe à l’accord principal, ne représente rien de plus qu’un engagement à coopérer en matière de réglementation et à préserver la stabilité financière. D’ici mars 2021, les deux parties visent à convenir d’un «protocole d’accord» pour établir un cadre, mais les attentes quant au contenu sont faibles.

Bruxelles a le contrôle

Le Royaume-Uni a accordé l’équivalence de l’UE, ce qui signifie que les banques de l’UE peuvent opérer sur les marchés britanniques. Mais la question de savoir si l’UE fera de même dépendra entièrement de Bruxelles.

Le Évaluation de la Commission européenne de l’accord sur le Brexit dit sans ambages que l’UE « envisagera l’équivalence (décisions) lorsqu’elles sont dans l’intérêt de l’UE ». Jusqu’à présent, il n’a accordé au Royaume-Uni que deux accords temporaires sur 39.

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a déclaré depuis que des éclaircissements supplémentaires étaient nécessaires sur les projets britanniques. Les autorités nationales seront à l’affût des entreprises britanniques cherchant à contourner de nouvelles restrictions, a-t-il ajouté.

«Je pense qu’il y a un discours largement répandu au Royaume-Uni selon lequel il y aura en quelque sorte une négociation sur les services financiers, mais je ne vois pas cela se produire», déclare Véron de Bruegel. « L’équivalence, comme la déclaration commune (jointe à l’accord commercial sur le Brexit) l’a clairement indiqué, n’est pas une négociation, l’équivalence est une décision unilatérale. »

Et, ajoute-t-il, il ne s’attend pas à ce que cela arrive de si tôt. « La seule chose qui a une date limite en termes de processus d’équivalence est l’équivalence sur les chambres de compensation qui ne court que jusqu’en mai 2022, donc la Commission doit décider de prolonger ou non, c’est un segment de marché très important. Sinon, il n’y a rien dans le pipeline, « a-t-il déclaré à Euronews.

Dans un discours Ce mois-ci, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il serait injuste de la part de l’UE d’imposer des règles plus strictes au Royaume-Uni qu’à d’autres pays non membres de l’UE, insistant sur le fait que la Grande-Bretagne ne pouvait pas accepter de devenir un « preneur de règles ».

Il y a également eu des avertissements selon lesquels si l’UE est trop dure avec le Royaume-Uni, les principaux gagnants pourraient ne pas être sur le continent mais dans d’autres centres financiers mondiaux tels que New York.

Dans quelle mesure la pression de l’UE nuira-t-elle à la ville?

Sir Mark Boleat, le chef politique de la City de Londres de 2012 à 2017, a averti que la perte de recettes fiscales liées à la ville du Brexit pourrait être de 10 milliards de livres sterling (11,55 milliards d’euros) par an – et que l’impact sera ressenti par le pays, pas les entreprises de la ville.

« Pour eux, devoir déplacer un certain nombre de personnel et de fonctions (vers l’UE) est un irritant coûteux, mais pas plus que cela. Le secteur des services financiers a très bien survécu au Brexit. Le dommage n’est pas du tout pour le secteur, il est principalement en Grande-Bretagne », a-t-il déclaré au panel de l’Institut Peterson.

Le groupe de réflexion New Financial déclare dans son rapport sur l’impact initial du Brexit qu’il s’attend à ce que les délocalisations de City vers l’UE se poursuivent. Mais il ajoute qu’il y a «un danger à exagérer le risque» d’obstacles de l’UE au commerce financier britannique et conclut que «le Brexit mine mais ne mine pas fatalement» la domination de Londres en tant que centre financier.

Le chancelier britannique de l’Échiquier (ministre des Finances), Rishi Sunak, a déclaré en janvier que le Brexit contribuerait à renforcer la position mondiale «prééminente» du Royaume-Uni et offrait une opportunité de réglementer «différemment et mieux».

En ce qui concerne l’accès du Royaume-Uni aux marchés de l’UE, la position restrictive actuelle de l’Union européenne s’inscrit dans un contexte de tension entre Londres et Bruxelles. À l’avenir, soutient Véron, le processus de réglementation sera forcément influencé par «l’atmosphère politique» plus large de la relation Royaume-Uni-UE, ainsi que par des considérations financières.

« Il reste encore beaucoup de choses en mouvement même maintenant que le Royaume-Uni a quitté le marché unique », a-t-il déclaré à Euronews.

« Si la relation entre l’UE et le Royaume-Uni est plutôt bonne dans l’ensemble, cela inclinera la position des agences vers plus d’ouverture. Si la relation est très mauvaise et caractérisée par une rupture complète de la confiance, cela signifie que les agences auront des positions plus restrictives. . «

