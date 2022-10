Gains d’Halliburton, actualités du club, TJX

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Les bénéfices de HAL ont dépassé les actions du Club qui font l’actualité: STZ, LIN TJX est une action de premier ordre La société a enregistré une solide génération de flux de trésorerie et a remboursé 600 millions de dollars de dettes, signe que la société de services pétroliers assainit son bilan. La société a également fourni de solides perspectives pour le quatrième trimestre, et nous pensons que les estimations de bénéfices pourraient encore augmenter. Le Club reste optimiste sur le titre. 2. Les actions du club dans l’actualité Constellation Brands (STZ) a annoncé son intention de convertir ses actions ordinaires dans Canopy Growth (CGC) en nouvelles actions échangeables, alors que la société canadienne de cannabis s’apprête à consolider ses actifs américains dans une nouvelle société de portefeuille. Le Club continue de soutenir Constellation, un brasseur en pleine croissance avec de solides flux de trésorerie qui devrait bénéficier de la baisse des coûts. Les actions de STZ ont grimpé de 2,75 % à la suite de la nouvelle, à 236,07 $ par action. L’entreprise chimique allemande Linde (LIN) a proposé lundi un vote pour sa radiation de la Bourse de Francfort. Nous pensons qu’il s’agit d’une initiative positive à long terme qui contribuerait à isoler Linde de toute volatilité en Allemagne, y compris la crise énergétique européenne. Les actions de Linde s’échangeaient en hausse de près de 3 %, à 285,91 $ l’action, en milieu de matinée. Mais nous voyons une opportunité d’achat si le titre chute en raison d’une vente forcée liée à la radiation potentielle. 3. TJX est un titre de premier ordre Morgan Stanley a augmenté son objectif de cours sur les sociétés TJX (TJX) de 77 $ à 80 $, citant une reprise significative des marges de la société. Les actions de TJX ont augmenté de 2,79 %, à 71,11 $ par action, mardi. Dans le même temps, Wells Fargo a mis à niveau Ross Stores (ROST), concurrent de TJX, en surpoids. Néanmoins, nous nous en tenons à TJX, car nous continuons de croire qu’il s’agit du meilleur détaillant hors prix de sa catégorie et du moyen le plus sûr pour les investisseurs de jouer sur la surabondance des stocks de détail. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long HAL, LIN, STZ, TJX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.