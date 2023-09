Gains de Costco, Paychex et Accenture

Jim Cramer de CNBC a expliqué vendredi aux investisseurs ce qu’il fallait surveiller au cours de la semaine à venir et s’est concentré sur les entreprises dont les rapports sur les bénéfices pourraient donner un aperçu des dépenses de consommation.

Cramer a également souligné l’importance de comprendre si les hausses de taux de la Réserve fédérale font réellement baisser l’inflation.

« Je pense que les moyennes sont en train de baisser au point qu’il nous est beaucoup plus facile de rebondir, mais jusqu’à ce que nous voyions des signes indiquant que la Fed a réellement vaincu l’inflation, il est difficile d’être trop enthousiasmé par ce marché », a-t-il déclaré.

Cramer a déclaré qu’il espérait lundi qu’il y aurait une mise à jour concrète sur la grève des Travailleurs unis de l’automobile, peut-être un accord entre Moteur Ford et le syndicat.

Mardi, Cintas et Costco déclarer les revenus. Cintas fournit des produits comme des uniformes, des serpillières et d’autres équipements aux entreprises, et Cramer pense que l’entreprise pourrait être un bon baromètre pour les petites entreprises, car elle réussit bien lorsqu’il y a plus de commerce. Il pense que les investisseurs devraient également faire attention à savoir si Costco constate un quelconque ralentissement de la consommation pour aider à évaluer les dépenses de consommation.

Paychex , un processeur de paie pour les petites et moyennes entreprises, publie ses résultats mercredi. Jusqu’à ce que des sociétés comme Paychex commencent à signaler une stagnation de leurs activités, ne vous attendez pas à ce que la Fed ralentisse ses hausses de taux, a prévenu Cramer.

Jeudi, Cramer recherchera le rapport sur les résultats de Accenture , une entreprise qui aide les entreprises à numériser leurs opérations. Accenture devrait avoir une « solide maîtrise » de l’intelligence artificielle et savoir si le battage médiatique a un quelconque poids, a-t-il déclaré.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, ou PCE, est publié vendredi et Cramer l’a cité comme l’un des indicateurs préférés de la banque centrale pour mesurer l’inflation.

« Je suis ici focalisé sur l’inflation parce que les acheteurs semblent encore réticents à intensifier leurs efforts jusqu’à ce que ce cycle de resserrement soit terminé. Et nous assistons maintenant à un mouvement classique vers les obligations étant donné que les taux d’intérêt ont atteint des niveaux que nous n’avons jamais vus. en 17 ans », a déclaré Cramer.