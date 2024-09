Gain du Bloc dans LaSalle–Émard–Verdun | « Le NPD nous a donné le momentum », dit Blanchet

À deux semaines de la fin de la campagne, « le NPD nous a donné le momentum » en déchirant l’entente avec les libéraux, a lancé Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois au lendemain de la victoire à l’élection partielle dans le fief libéral de LaSalle–Émard–Verdun.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc, s’est présenté devant les médias mardi avec le gagnant, Louis-Philippe Sauvé, qui, à 31 ans, devient le 33et député de la formation.

En début de course, cette bataille « était totalement imprévisible », a avoué M. Blanchet.

Pendant longtemps, la personne qui décrochait l’investiture libérale dans cette circonscription « pouvait s’asseoir dessus pendant très longtemps. Maintenant, c’est terminé », a lancé M. Blanchet.

Pour lui, cette victoire signifie que le Bloc peut maintenant espérer d’autres sièges à Rosemont, dans Hochelaga, « peut-être à Laval ou en Outaouais » et ailleurs au Québec.

Est-il pressé de voir des élections être déclenchées ? « Je serai pressé quand j’aurai l’impression que les libéraux ne seront pas disposés à m’accorder ce qu’on demande », a répondu M. Blanchet.

Pour lui, l’important, pour l’instant, « est de faire des gains » pour les aînés, en matière d’aide médicale à mourir, de préservation du français, etc.

« Quand on se rendra compte que les libéraux ne voudront pas de façon claire, précise, mesurable et rapide » répondre favorablement aux demandes du Bloc, « on agira en conséquence », a expliqué M. Blanchet.

Mais pour l’heure « notre sens des responsabilités nous commande d’aller chercher des acquis concrets ».

Louis-Philippe Sauvé a obtenu 248 voix de plus que sa plus proche rivale, la libérale Laura Palestini. La nuit a été fertile en émotions, at-il dit, d’autant qu’il a connu un début de soirée avec des chiffres qui lui étaient d’abord défavorables.

Admettant avoir vécu des heures en montagnes russes, M. Sauvé se dit « reconnaissant d’avoir été choisi » et il a promis de se mettre au travail rapidement en s’attaquant notamment aux dossiers d’immigration, à la crise du logement et à l’itinérance.

Le gagnant a été annoncé en pleine nuit. Le décompte a été particulièrement laborieux, le bulletin de vote dans LaSalle-Émard-Verdun était le plus long de l’histoire des élections fédérales, avec pas moins de 91 noms bien comptés, en raison d’un mouvement de protestation d’un groupe de pression qui milite en faveur d’une réforme du mode de contrôle.

Le Bloc québécois a gagné avec 28 % des suffrages, la libérale Laura Palestini a quant à elle obtenu 27,2 % des voix et Craig Sauvé, du NPD, 26,1 % des voix. Le Parti conservateur et son candidat Louis Ialenti ont obtenu pour leur part 11,6 % de la faveur populaire. Le résultat a donc été plus serré que ce que prédisaient les deux sondages Mainstreet réalisés en septembre.

L’élection partielle a été rendue nécessaire par la démission de l’ex-ministre libéral David Lametti, qui a abandonné son siège de député en début d’année, six mois après avoir été éjecté du cabinet Trudeau.

Détenteur d’une maîtrise en sciences sociales avec concentration en histoire, Louis-Philippe Sauvé est un militant de longue date. Entre 2015 et 2022, il a occupé diverses fonctions politiques, notamment à l’aile parlementaire et au service de recherche du Bloc québécois dans les dossiers des Affaires autochtones, des Pêches et du Travail. Il est actuellement coordonnateur aux communications et à l’administration à l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC).