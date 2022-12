Gain de poids sous TAR : ce qu’il faut savoir

La plupart des personnes vivant avec le VIH prennent du poids après avoir commencé un traitement antirétroviral (ART). En fait, c’est généralement un bon signe que votre ART fonctionne. Vous entendrez peut-être votre médecin qualifier ces premiers kilos en trop de « retour à la santé ». Mais une trop grande prise de poids liée au traitement peut parfois entraîner de futurs problèmes de santé.

« Il y a trois décennies, lorsque l’épidémie de VIH était récente et nouvelle, nous nous inquiétions de la malnutrition et de l’émaciation », explique Onyema Ogbuagu, MBBCh, spécialiste des maladies infectieuses qui traite les personnes vivant avec le VIH à Yale Medicine. “Maintenant que nous avons mieux réussi à attraper les gens plus tôt dans la maladie et que nous avons des traitements plus efficaces, nous avons un autre type de problème métabolique, qui est l’obésité.”

Informez votre médecin si vous craignez une prise de poids liée au traitement. Ils passeront en revue tous les avantages et les inconvénients de votre ART. Ils vous aideront également à trouver des moyens sûrs de perdre du poids.

Voici quelques autres sujets que vous voudrez peut-être aborder avec votre équipe soignante.