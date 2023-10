Gain de 12 % après que le PDG ait informé ses employés de solides projections pour 2024

Co-fondateur et PDG de Snap Inc. Evan Spiegel brandit un drone Pixy lors de son discours lors de la conférence Viva Technology dédiée à l’innovation et aux startups, au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, France, le 17 juin 2022.

Instantané les actions ont augmenté de près de 12 % lundi à la suite d’informations faisant état d’une note interne du PDG indiquant que la société de messagerie sociale pourrait publier des résultats meilleurs que prévu pour 2024.

Evan Spiegel, co-fondateur et PDG de l’entreprise, a déclaré aux employés dans une note envoyée en septembre qu’elle enregistrerait plus de 475 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en 2024, dépassant les prévisions des analystes de 448 millions, selon Verge. signalé Vendredi.

Le mémo prévoit également que la croissance de ses revenus publicitaires pour l’ensemble de l’année sera supérieure à 20 % pour 2024, ce qui, selon l’analyste de Bernstein, Mark Schilsky, dans son bulletin d’information Tech Specialists, est meilleur que les attentes du consensus d’un peu plus de 14 %.

Le mémo prévoit également un EBITDA ajusté de 500 millions de dollars pour 2023, ce qui, selon Bernstein, constituerait un « dépassement considérable » par rapport aux projections actuelles des analystes de 250 millions de dollars.

Snap a confirmé les projections citées dans la note avec CNBC, mais les a qualifiées de « objectifs internes étendus uniquement ».

Schilsky a exhorté l’entreprise à éviter de révéler de tels objectifs dans les notes des employés.

« Arrêtez de faire ça ! Pour l’amour de vos actionnaires, arrêtez de vous fixer des objectifs ambitieux comme celui-ci », a écrit Schilsky. « Je sais qu’il s’agissait d’un mémo interne, mais la direction devait savoir qu’elle allait fuir. »

L’entreprise a connu une année difficile. Comme d’autres sociétés de médias sociaux, notamment Méta et Pinterest Snap a eu du mal à améliorer son système de publicité en ligne à la suite de la mise à jour de confidentialité iOS 2021 d’Apple, ce qui l’a rendu moins efficace pour suivre les utilisateurs pour cibler les publicités.

De plus, Snap a eu plus de mal à fonctionner dans un contexte d’économie de la publicité numérique difficile, marqué par la guerre entre la Russie et l’Ukraine et par le retrait des entreprises de leur marketing dans un contexte d’incertitude économique.

L’action Snap a chuté de plus de 17 % en juillet après avoir donné pour le trimestre en cours des prévisions qui n’ont pas répondu aux attentes des analystes.

« Le titre est proche des plus bas, les attentes sont incroyablement faibles (même si cela a peut-être changé après cette fuite) et le marché de la publicité numérique se porte généralement plutôt bien », a écrit Schilsky. « Tant que SNAP ne sent pas complètement le trimestre, comme il l’a fait au cours des cinq derniers, le titre pourrait bondir (presser ?) sensiblement plus haut lors de la prochaine impression. »

Snap publiera ses résultats du troisième trimestre le 24 octobre.