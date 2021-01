GAIL Platt sera dévastée la semaine prochaine à Coronation Street alors que son père Ted Page décède à Londres.

Gail – qui est interprétée par Helen Worth dans le feuilleton ITV – recevra un appel du partenaire de Ted Andrew à Londres pour lui annoncer la nouvelle.

Les téléspectateurs verront une Gail au cœur brisé annoncer la nouvelle à Nick.

Elle annonce ensuite qu’elle va à Londres pour aider avec les arrangements funéraires.

Les téléspectateurs de Corrie se souviendront que Gail a rencontré Ted pour la première fois lors d’une visite surprise à Weatherfield en 2008.

Dans un choc, Ted a annoncé qu’il était gay et qu’il avait eu une relation avec un homme appelé James pendant des années, mais qu’il était décédé récemment.

Les épisodes suivants ont révélé qu’Audrey avait largué le soldat Ted après avoir découvert qu’elle était enceinte de Gail à l’âge de 18 ans.

Il est également apparu que Ted n’avait aucune idée qu’Audrey était enceinte de son bébé quand il est parti après avoir refusé sa proposition.

Ted a ensuite emménagé dans la maison familiale et a donné Gail lorsqu’elle a épousé Joe McIntyre, avant de quitter les pavés en 2010.

Cette semaine, Gail est dans une autre tournure de famille alors qu’elle découvre que George est son cousin.

Debbie de Coronation Street tente d’aider Abi après que Ray l’ait droguée et tente de la laisser mourir

Gail va creuser après avoir trouvé une photo d’une femme nommée Fanny dans sa boîte de photos de famille et être stupéfaite de réaliser que c’est son arrière-grand-mère.

Plus tard dans la semaine, les téléspectateurs verront Gail et George devenir ravis de se rendre compte qu’ils partagent un ensemble d’arrière-grands-parents, Fanny et Augustus Page.

Mais le nouvel intérêt de George pour Gail exaspérera Eileen et Mary, qui espèrent toutes deux leurs chances avec l’entrepreneur de pompes funèbres.