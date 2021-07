Gail Platt de Coronation Street quitte Weatherfield et laisse entendre qu’elle reviendra avec un nouveau mari

CORONATION Street a laissé entendre que Gail Platt reviendrait de Thaïlande avec un nouveau mari – après avoir passé de longues vacances.

Dans l’épisode de ce soir, Gail – qui est interprétée par l’actrice Helen Worth dans le feuilleton ITV – a quitté Weatherfield après sa récente crise cardiaque.

2 Gail quitte Coronation Street pour des vacances prolongées Crédit : ITV

Elle a décidé de retourner en Thaïlande pour une pause relaxante prolongée – et les Platt se sont réunis pour lui dire au revoir.

Shona et David l’ont tous deux suppliée en plaisantant de ne pas se débrouiller avec un toyboy et de le ramener à la maison.

Et tandis que Gail a promis qu’elle ne le ferait pas, il y avait un soupçon de malice dans sa voix.

Cependant, la scène a laissé entendre qu’un scénario précédemment abandonné de Gail revenant avec un nouveau mari pourrait être revisité.

2 Mais Gail reviendra avec son nouveau mari

En 2019, lorsque Gail a disparu pour la première fois pour se retrouver en Thaïlande, le plan initial était qu’elle revienne avec un nouveau mari.

Mais à l’époque, les patrons ont décidé de ne pas le faire.

Le producteur exécutif Iain MacLeod a expliqué que son mari serait assez méchant pour rivaliser avec son ancien amant Richard Hillman.

Son troisième mari, Richard, est l’un des méchants les plus ignobles du feuilleton, s’étant frayé un chemin à travers les pavés à son époque.

Iain a précédemment déclaré à The Sun: « Il y avait à l’origine une histoire sur la table où elle [returned with an evil husband].

« Mais nous nous sommes finalement éloignés de cela, simplement parce que nous ne voulons pas que Gail se retrouve avec un autre tueur en série !

« Et si nous devions le faire, nous voudrions le faire à l’écran plutôt que hors écran !

« Alors non, elle ne l’a pas fait. Elle vient d’avoir une révélation zen. Mais cela ne se transformera pas en pastiche d’un style de vie hippie – elle est toujours Gail. »