Gail Given – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Gail Given – Conseillère titulaire

UN:

Le plan communautaire officiel (OCP) et le plan directeur des transports de Kelowna récemment approuvés pour 2040 ont été élaborés en tandem pour garantir que les interdépendances de l’utilisation des terres, des transports, de l’environnement, de l’économie et de l’équité sont toutes prises en compte à mesure que nous grandissons dans l’avenir. Il est essentiel que le conseil approuve la croissance prévue dans l’OCP, la majorité étant dirigée vers nos centres urbains et le long des principaux corridors de transport en commun. Une densité supplémentaire peut également être ajoutée à la zone centrale grâce à une variété de formes de logement comme des maisons en rangée, des quadruplex et des appartements de faible hauteur. Pour la durabilité, il est impératif d’éviter un étalement supplémentaire de nos coteaux (au-delà de ce qui a déjà été approuvé).

B :

Le conseil a récemment approuvé le premier plan de sécurité communautaire de la ville dont la mise en œuvre est d’une importance cruciale. Un lobbying persistant est également nécessaire dans les domaines suivants : réponse des gouvernements provincial et fédéral aux délinquants prolifiques, plaidoyer supplémentaire pour les services de soutien en santé mentale et en toxicomanie et plaidoyer pour les établissements et services de soins complexes. Dans les budgets à venir, le conseil devra approuver des agents supplémentaires de la GRC (réduisant ainsi le nombre extrême de dossiers traités par chaque agent). En tant qu’objectif à long terme et pour libérer des ressources policières, il est nécessaire de plaider en faveur de l’ajout d’une option d’intervention en santé mentale au système d’urgence 911.

C :

Aucune organisation ne peut à elle seule relever ces défis complexes. Cela étant dit, la ville peut jouer le rôle de rassembleur, de connecteur et de défenseur. Le Conseil et l’équipe de la haute direction peuvent et ont été très efficaces pour établir des relations, faire pression sur d’autres ordres de gouvernement et éliminer les obstacles locaux. Une mise en œuvre complète de la stratégie Journey Home sera une étape importante vers un avenir meilleur. Cela nécessite un effort combiné et collaboratif de BC Housing, des équipes immobilières et de planification de la ville de Kelowna, de Interior Health, d’organismes sans but lucratif et de plusieurs ministères provinciaux. Également nécessaires, l’approbation par le conseil des projets domiciliaires, le soutien continu du fonds pour le logement abordable et les stratégies d’acquisition de terrains.

RÉ:

Je devrais dire nx̌ax̌aitkʷ (Ogopogo). Cet esprit du lac nous incite à embrasser la possibilité, l’émerveillement, la curiosité et le respect de l’eau, ainsi que l’encouragement à en apprendre davantage sur nos Premiers Peuples.

