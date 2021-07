Gail Devers : Wyomia Tyus a été mon inspiration et la raison pour laquelle j’ai remporté mon succès consécutif au 100 m olympique | Actualités des Jeux Olympiques

4:03



La triple championne olympique Gail Devers rend hommage à l’une des plus grandes olympiennes de l’histoire, Wyomia Tyus

La triple championne olympique Gail Devers rend hommage à l’une des plus grandes olympiennes de l’histoire, Wyomia Tyus

La triple championne olympique Gail Devers a rendu hommage à l’une des plus grandes olympiennes de l’histoire, Wyomia Tyus, qualifiant Tyus de « héros méconnu ».

Avant les jeux de cette année, Sports aériens a raconté l’histoire de Tyus, le premier champion olympique consécutif du 100 m au monde.

L’histoire oubliée de l’un des plus grands olympiens de l’histoire – et un pionnier de la contestation dans le sport Wyomia Tyus est la première championne olympique consécutive du 100 m. Alors pourquoi l’histoire a-t-elle oublié son histoire ?

L’athlète américaine Devers est devenue la deuxième femme à atteindre ce record lorsqu’elle a remporté l’or à Atlanta en 1996, et 25 ans plus tard, elle a parlé à Sports aériens sur l’impact de Tyus sur son succès.

Elle a dit: « [Tyus] est mon héros méconnu et son nom est toujours dans ma bouche !

« Je ne peux pas parler de mes réalisations sans parler des siennes car c’est elle qui m’a inspiré à sortir et à le faire. »

« Tyus est la raison pour laquelle j’ai obtenu cette deuxième médaille »

Devers est cinq fois champion du monde (100 m, 100 m haies (3) et relais 4×100 m), mais le couronnement a été de rejoindre Tyus en remportant deux médailles d’or olympiques consécutives sur 100 m en 1992 et 1996.

Devers a remporté sa première médaille d’or olympique à Barcelone en 1992

Une seule femme a ajouté son nom à cette liste exclusive depuis – Shelly-Ann Fraser-Pryce – tandis que Carl Lewis (1988) et Usain Bolt (2012) sont les seuls athlètes masculins qui peuvent faire cette affirmation. Bolt est devenu le seul sprinteur à terminer trois fois sur la plus haute marche du podium lorsqu’il a gagné à Rio en 2016.

Devers a déclaré que l’influence de Tyus lors d’une réunion en 1993 l’avait incitée à atteindre cette deuxième médaille à Atlanta.

Elle a dit Sports aériens: « J’étais au courant [of the record] parce que j’étais allé à un événement en 1993 assis là à parler à Wyomia juste en train de taquiner en disant: « J’aurai mon nom dans le livre des records à côté du vôtre ».

« Elle a dit: » vous devriez, c’est une grande réussite « .

« Et je suis rentré chez moi en mettant sur ma note collante que c’est un de mes objectifs et j’ai travaillé pour atteindre cet objectif.

« Je raconte toujours l’histoire qu’elle était la raison pour laquelle – j’étais comme d’accord, je vais le faire.

« Pas seulement le fait qu’elle le fasse et qu’elle soit aussi géniale qu’elle l’était – elle a égalé ou battu le record du monde quatre fois dans sa carrière. Les gens ne le savent pas.

« Elle n’était pas considérée [a contender] pour les Jeux Olympiques de 1964, ils ont juste dit ‘sortez, vous courez bien, peut-être que vous gagnerez une médaille.’

« Mais elle avait cette confiance en elle que ‘non, je ne gagne pas une médaille, je vais gagner les médaille. Je vais gagner ces Jeux, personne ne me battra en 64 ou en 68′.

« Je pense qu’en comprenant le type de personne qu’elle était, l’énergie qu’elle avait, elle se fichait de ce que les autres pensaient, de ce que vous croyez.

« C’était ce qu’elle croyait en elle-même et ce pour quoi elle était prête à travailler – c’est ce qui fait la différence. Et j’ai essayé d’être de la même manière. »

« Vous devez connaître votre histoire »

Dans l’interview de Tyus, elle a déclaré: « Ils ne peuvent pas parler d’histoire à moins de prononcer mon nom. »

Tyus a révélé que lorsque Lewis a remporté sa deuxième médaille d’or chez les hommes en 1988, le commentateur a affirmé que c’était la première fois qu’un athlète remportait le 100 m lors de Jeux olympiques consécutifs.

Tyus quelques instants après avoir remporté sa deuxième médaille d’or au 100 m en 1968 à Mexico

Et tout comme Tyus a souligné l’importance de connaître les faits sur les athlètes féminines et leur succès, Devers a déclaré que davantage de connaissances devraient être partagées sur l’histoire des femmes – en particulier des femmes noires – dans le sport.

« Je suis plus énervé quand j’entends que les gens ne connaissent pas leur histoire [than receiving personal recognition], » a déclaré Devers.

« Ne pas connaître leur histoire signifie qu’ils ne savent pas qui est Wyomia Tyus. Comment pouvez-vous parler des sprints et du 100 m ?

« Je reviens à mon histoire en sachant que la première médaille d’or a été décernée à Betty Robinson en 1928 des États-Unis, vous devez donc connaître votre histoire.

« Et je me tiens fièrement sur les épaules de ceux qui m’ont précédé, sachant tout ce qu’ils ont dû traverser dans les années 60 face aux problèmes raciaux et à toutes les choses qu’ils ont dû faire pour me permettre de devenir ce que je suis et pour les gens même savoir qui je suis.

« Comme [Tyus said], ils n’ont pas parlé des femmes dans le sport et certainement pas des femmes noires dans le sport et ce qu’ils ont fait était insignifiant.

« Mais ce n’est pas le cas. C’est ce qui fait de nous ce que nous sommes. »

Vous pouvez regarder l’interview complète de Devers sur Sky Sports News en cliquant sur la vidéo en haut de la page.

Cliquez ici pour regarder l’interview exclusive de Sky Sports avec Wyomia Tyus.