Notre galaxie est magnifique et elle n’a jamais été vue auparavant comme les dernières cartes de Gaia, un observatoire satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Le satellite était en mission pour cartographier la vaste galaxie de la Voie lactée et créer une carte 3D. Il l’a fait avec succès grâce à des informations détaillées sur plus de 1,8 milliard de sources. Le site officiel l’a qualifié de «trésor pour les astronomes».

Il a regardé « l’anti-centre » de la galaxie, qui est la direction opposée du centre. De cette manière, le projet a tenté de jeter un regard sur le passé de la Voie lactée. Les observations et les données de la sonde Gaia ont été analysées par des astronomes du Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC).

Ils ont publié un total de quatre «documents de démonstration» liés à ces données et à leurs théories sur la galaxie.

Les dernières données sont en fait la troisième partie du projet qui s’achèvera en 2022. Bien que Early Data Release 3 (EDR3) soit encore assez phénoménal et utile pour les astronomes pour comprendre le fonctionnement de la galaxie.

Un point de données collecté par Gaia étudie le mouvement des étoiles dans cette galaxie. Il a prédit leur mouvement stellaire pour les 1,6 million d’années à venir. Ils ont réussi à créer une vidéo animée basée sur ces données.

Selon le rapport officiel, l’animation montre que la croissance des queues montre comment les étoiles changeraient de position au cours des 80000 prochaines années. Des queues plus courtes indiquaient un mouvement plus lent dans le ciel, tandis que des queues plus longues indiquaient un mouvement plus rapide.

L’un des facteurs observés par Gaia était l’information sur la densité.

Comme le montre l’image officielle publiée par le ESA, les régions les plus claires indiquaient une concentration d’étoiles plus dense, tandis que les régions sombres étaient des taches du ciel avec des emplacements d’étoiles plus dispersés.

Ils ont également publié une carte colorée pour une vue plus claire de l’observation. Les étoiles les plus massives semblent les plus brillantes dans cette vue. Ils ont réussi à obtenir cet effet en combinant deux choses: la quantité totale de lumière que Gaia a enregistrée dans chaque partie du ciel et leur couleur (rouge et bleu).

Ils ont également observé grâce à la modélisation informatique qu’à mesure que de nouvelles étoiles naissent, le disque de la Voie lactée s’agrandit. À partir de maintenant, ces données actuelles montrent des restes de disque vieux de près de 10 milliards d’années.