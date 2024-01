Gagosian importe « Iconic Avedon » à Paris

« Iconique » est partout ces jours-ci, depuis les looks vraiment méritants du tapis rouge jusqu’aux selfies de célébrités les plus banals. « Surutilisé » pourrait être un adjectif plus approprié.

Mais Richard Avedon était une véritable icône, qui a changé la donne à la fois pour l’industrie de la mode et de la photographie.

Plus de WWD

Une nouvelle exposition à la galerie Gagosian à Paris rend hommage à Avedon à l’occasion de son 100e anniversaire, après ses débuts à New York l’automne dernier. La galerie a choisi ce terme pour « souligner son influence exceptionnelle sur la culture d’aujourd’hui ».

Christian Dior Delphine Arnault, directrice générale, LVMH Moët Hennessy, responsable image et environnement de Louis Vuitton, Antoine Arnault et son épouse Natalia Vodianova, Jonathan Anderson et le mannequin Karlie Kloss a célébré l’ouverture pendant la semaine de la couture à Paris lundi soir.

Antoine Arnault et Delpine Arnault

Avedon a été le pionnier de la photographie de mode et a travaillé pour Harper’s Bazaar de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au milieu des années 60, et pour Vogue jusqu’en 1988.

Il est également le pionnier du portrait de célébrités, avec Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor et Audrey Hepburn parmi ses sujets d’actrice. Il a également photographié les présidents – Gerald Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan sont tous présents dans l’exposition – ainsi que d’autres hommes politiques et dirigeants influents, tels que Simone Veil.

Karlie Kloss

Sa célèbre photo de Bob Dylan marchant dans Central Park à New York est exposée, aux côtés de son portrait d’un Monroe mélancolique et d’un Taylor contemplatif. Avedon est devenu une icône et ces acteurs l’ont recherché pour son point de vue unique – l’avenue des icônes allait dans les deux sens.

Le portrait de Taylor est une impression originale avec les retouches manuelles légèrement visibles. Dans le tirage du modèle Dovima, considéré comme l’une des photographies de mode les plus importantes de tous les temps, sont visibles les traces des lignes pâles de l’ancienne technique d’agrandissement. Il présente également un faux bord et des retouches peintes à la main qui en font une partie imprimée, une partie peinture et un monde loin de l’art de l’IA que nous voyons aujourd’hui.

Des photos de Twiggy et d’autres mannequins sont exposées, ainsi que des photos de gens ordinaires, montrant la profondeur de son travail et son intérêt pour des sujets variés.

Photographe Michael Avedon, petit-fils de Richard Avedon.

L’ouverture a eu lieu pendant la Semaine de la Couture de Paris pour célébrer la relation d’Avedon avec la ville, y compris des œuvres des années d’après-guerre où il a créé certaines de ses photos les plus connues, et oui, les plus emblématiques, de Paris.

Sont également exposées la robe originale Christian Dior portée sur la photo Dovima, l’une des toutes premières créations du jeune Yves Saint Laurent lors de sa reprise de la maison. La colonne en velours avec nœud en satin est placée à côté d’autres photos de cette série, ainsi que d’anciens exemplaires de magazines présentant ses œuvres.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 2 mars.

Le meilleur de la Journée Mondiale