Gagnez-vous trop pour l’annulation du prêt étudiant? Voici ce qu’il faut savoir

Si vous faites partie des millions d’Américains qui ont des prêts étudiants, le plan de pardon du président Joe Biden peut être un soulagement bienvenu. Cependant, il y a des choses essentielles à savoir sur les limites de revenu, disent les experts. Biden annulera 10 000 $ pour la plupart des emprunteurs ou jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell, limités à ceux qui gagnent moins de 125 000 $ par an ou 250 000 $ pour les couples mariés qui déposent ensemble ou les chefs de famille. Et les conseillers financiers ont déjà reçu une multitude de questions de clients, notamment si leur revenu est peut-être trop élevé pour être admissible à l’allégement de la dette. En savoir plus sur les finances personnelles :

“C’est un changeur de jeu.” Les bénéficiaires de la bourse Pell réagissent à l’annulation du prêt étudiant “J’ai beaucoup de clients qui sont quelque part sur le point”, dont beaucoup sont des ménages à mi-carrière et à double revenu, a déclaré Ethan Miller, planificateur financier agréé et fondateur de Planning for Progress, spécialisé dans les prêts étudiants à Washington. , DC, zone.

Le revenu brut ajusté est le “chiffre magique”

Bien que l’admissibilité puisse être plus simple pour les emprunteurs bien en dessous ou au-dessus des limites, elle peut être plus délicate pour ceux qui se rapprochent des seuils de 125 000 $ ou 250 000 $. C’est parce que le nombre est basé sur ce que l’on appelle le revenu brut ajusté, ou AGI, qui peut être différent de votre salaire brut. “C’est le nombre magique”, a déclaré Miller, notant que le ministère américain de l’Éducation utilise l’AGI pour les plans de remboursement de prêts étudiants basés sur le revenu existants.

Vous pouvez être éligible à une remise si votre AGI était inférieur aux seuils de 125 000 $ ou 250 000 $ au cours de l’année d’imposition 2020 ou 2021. Et 2020 peut être important pour quiconque a perdu son emploi ou a gagné moins au cours de la première année de la pandémie, selon le CFP Tommy Lucas, un agent inscrit chez Moisand Fitzgerald Tamayo à Orlando, en Floride.

Comment calculer le revenu brut ajusté

Vous calculez l’AGI en additionnant vos revenus – y compris le salaire, les intérêts et plus encore – et en soustrayant les éléments de la partie II de Horaire 1 sur votre déclaration de revenus, a expliqué Lucas. Certains de ces éléments peuvent inclure des cotisations déductibles au compte de retraite individuel ou au compte d’épargne santé, les dépenses des éducateurs et plus encore, a-t-il déclaré. Par exemple, les couples éligibles de moins de 50 ans qui ont effectué des dépôts IRA déductibles peuvent avoir réduit leur revenu brut ajusté de 12 000 $ pour 2020 ou 2021.

Pour la plupart des individus, votre revenu brut et votre revenu brut ajusté seront assez proches, voire identiques. Tommy Lucas Conseiller financier chez Moisand Fitzgerald Tamayo

“Le plus important est l’IRA déductible”, a déclaré Lucas. Cependant, la date limite pour les contributions IRA 2020 ou 2021 est déjà passée. Mais si vous avez fait une contribution déductible à l’IRA pour l’une ou l’autre année, vous voudrez vous assurer qu’elle a été incluse dans Horaire 1 de votre déclaration de revenus et reflétée dans votre AGI. Sinon, vous pouvez envisager modifier votre déclaration de revenus par voie électroniquesurtout si réduire votre AGI de ce montant “fait ou casse” pour l’éligibilité au pardon, a déclaré Lucas. Bien sûr, le traitement d’une déclaration modifiée par l’IRS peut prendre du temps, vous devez donc agir rapidement, a-t-il déclaré.

L’AGI peut varier davantage pour les emprunteurs indépendants

Si vous êtes à temps plein Formulaire W-2 travailleur sans autre revenu ni cotisations IRA déductibles, il est moins probable que vous voyiez une différence entre le revenu brut et le revenu brut ajusté, a déclaré Lucas. Les déclarants indépendants ou les travailleurs contractuels, cependant, ont généralement plus de possibilités de réduire l’AGI, y compris certains dépôts de régime de retraite, les primes d’assurance maladie, la moitié de l’impôt sur le travail indépendant et plus encore, a-t-il déclaré. “Mais pour la plupart des individus, votre revenu brut et votre revenu brut ajusté seront assez proches, voire identiques”, a déclaré Lucas.

Où trouver votre AGI