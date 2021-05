Gagnez votre argent sur un nouveau téléviseur 55 pouces chez Currys PC World

Si vous cherchez à acheter un nouveau téléviseur, vous pouvez en obtenir un gratuitement via une nouvelle promotion chez Currys PC World. Le détaillant offre aux clients une chance sur 20 de récupérer leur argent après l’achat d’un téléviseur, sans limite de prix, juste à temps pour le tournoi de football Euro 2021.

Il n’y a vraiment qu’une seule stipulation et c’est que la télévision doit être 55 pouces ou plus, mais toutes les grandes marques comme Samsung, LG, Sony et Philips sont incluses, avec des modèles 4K ou 8K. D’autres règles de l’accord signifient simplement que vous devez postuler au bon moment après votre achat.

Vous devez entrer via cette page Currys, en particulier 32 à 42 jours après votre achat – vous avez donc une fenêtre d’opportunité de 10 jours pour participer. L’accord est maintenant en cours et se termine le 29 juin 2021. Outre l’achat via la boutique en ligne principale, l’offre TV est également disponible en magasin, dans le centre d’affaires B2B, les centres d’appels et le boutique eBay officielle. Assurez-vous simplement de conserver votre reçu comme preuve d’achat. Il est ouvert aux résidents britanniques (Angleterre, Pays de Galles, Écosse), âgés de 18 ans ou plus. Vous pourriez acheter un LG CX qui a 201 £ de réduction, ou choisissez un autre modèle 2020 à prix réduit comme l’excellent Samsung Q60T avec la technologie QLED. N’oubliez pas de l’obtenir à 55 pouces ou plus pour participer à la compétition. Si vous ne savez pas quel téléviseur acheter, trouvez-en un dans notre meilleur tableau télévisé ou notre meilleur tableau télévisé à petit budget. Nous avons également un guide d’achat complet des meilleurs téléviseurs Samsung. Dans le cadre de la promotion, Currys s’est associé à Sky Media pour produire «les légendes du football Jimmy Bullard et Jermaine Jenas discutant avec un collègue du magasin Currys de l’importance des conseils d’experts pour façonner les performances.» Il y aura également une série en quatre parties sur les réseaux sociaux de Sky Sports avec Bullard interviewant et affrontant des défis avec des footballeurs emblématiques comme Joleon Lescott et Emile Heskey. D’autres publicités présenteront Ellie Taylor «montrant à quel point la technologie est incroyable à Currys PC World et comment peut améliorer l’expérience du client lorsqu’il regarde le sport cet été.»