Gagnez une paire d’écouteurs Sony WH-1000XM5 de The Verge

Nous avons une nouvelle paire de nos écouteurs antibruit préférés, et nous les offrons pour célébrer le récent lancement – euh, le rafraîchissement ? – de nos offres hebdomadaires newsletter. Il vous suffit de vous inscrire pour recevoir la nouvelle newsletter améliorée Offres Vergequi continue de servir de résumé hebdomadaire gratuit de certaines des meilleures offres technologiques sur le Web.

Les écouteurs que nous offrons ne sont autres que les Sony WH-1000XM5 (d’une valeur de 399,99 $), qui offrent une excellente suppression active du bruit, un ajustement confortable pour les longues sessions d’écoute et un son détaillé et équilibré. Sans surprise, ils sont un pilier de nos guides de cadeaux de Noël depuis leur lancement au milieu de l’année 2022, et ils restent l’un de nos meilleurs choix en matière d’écouteurs antibruit à ce jour. Cela est en partie dû à leur autonomie de 30 heures, ainsi qu’à leur qualité d’appel améliorée par rapport aux modèles précédents.

Photo de Chris Welch / The Verge

Pour participer et avoir une chance de gagner, abonnez-vous simplement à Offres Verge en utilisant le widget intégré ci-dessous. Une fois inscrit, vous pouvez soumettre une entrée supplémentaire en suivant Offres Verge sur X (@VergeDeals)Le tirage au sort débutera à 11 heures HE aujourd’hui, le 20 septembre, et se déroulera jusqu’à 11 h HE le vendredi 18 octobre. Bonne chance!

AUCUN ACHAT REQUIS. NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT. Le concours commence à 11h00 HE le 20/09/2024 et se termine à 11h00 HE le 18/10/2024. Ouvert aux résidents légaux des États-Unis (à l’exclusion des territoires et possessions), âgés d’au moins 18 ans et ayant accès à Internet, ainsi qu’une adresse e-mail valide. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations éligibles reçues. Sous réserve du règlement officiel, des restrictions d’éligibilité supplémentaires s’appliquent. Le règlement officiel, qui régit, peut être consulté en cliquant sur le lien suivant lien. Commanditaire politique de confidentialitéCommanditaire : Vox Media, 1701 Rhode Island Ave NW, Washington, DC 20036.

