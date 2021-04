Les Catalans étaient évalués à 4,76 milliards de dollars, devançant le rival acharné du Real Madrid, qui s’est chiffré à 4,75 milliards de dollars, avec la plus petite des marges de la liste annuelle établie par les experts financiers Forbes.

Moins de 48 heures après que Lionel Messi et ses coéquipiers aient été battus 2-1 au stade Alfredo Di Stefano samedi à El Clasico, le Barça n’a pas réussi à se hisser au sommet de la Liga mais est fier de dominer ces classements.

Le club a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait réalisé l’exploit et a diffusé les informations sur son site officiel, recevant une série de réactions de la part des fans.

Barcelone est en tête de la liste Forbes des 20 équipes de football les plus précieuses du monde pour la première fois, plaçant le Real Madrid au n ° 2. Barcelone est évalué à 4,76 milliards de dollars, ce qui ne fait que pousser 4,75 milliards de dollars pour le Real Madrid. pic.twitter.com/zc96V7BVX5 – barcentre (@barcacentre) 12 avril 2021

Les clubs de football les plus précieux au monde [@forbes] pic.twitter.com/6ASelvWMY9 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 avril 2021

« Un autre trophée dans le cabinet », dit l’un, tandis qu’un autre a répondu « dis-nous quelque chose que nous ne savons pas » en guise de célébration.

Bien que le club ait terminé plus d’un demi-milliard de dollars au-dessus des champions allemands classés troisième et Manchester United quatrième, d’autres ont été moins réceptifs à la valorisation.

« Gagnez un trophée au lieu de célébrer cette merde » a exigé un parieur, tandis qu’un autre a évoqué le décideur de dimanche de la Copa del Rey, lorsque l’Athletic Bilbao les attendait, en disant: « Ne t’inquiète pas, gagne la finale. »

« Précieux lorsque les fans sont humiliés de chagrin et [a] manque de confiance en raison de nos performances actuelles? » a demandé un.

-Perdu dans le plus grand club de l’histoire 3 fois de suite pic.twitter.com/4ldqu3L4eM – Ibra (@ibradista) 12 avril 2021

6 clubs d’Angleterre vous disent beaucoup où se trouve l’argent en Europe Top 5 des ligues – crisbrown300 (@ crisbrown300) 12 avril 2021

« [The] il n’y a plus de temps où certains d’entre nous regardaient des matchs en toute confiance. [The] la majorité de nos fans endurent juste le moment plutôt que de l’apprécier. «

Les madrilènes n’étaient pas loin pour se moquer et frotter du sel dans la blessure.

« Perdu trois fois de suite face au plus grand club de l’histoire », se moqua de l’un d’eux, ajoutant une double image inquiétante du patron madrilène souriant Zinedine Zidane.

Avec la victoire du week-end, la légende de la France est le premier entraîneur à remporter trois tranches consécutives du plus grand derby du football interclubs depuis 1979.

#ManchesterUnited Malgré la baisse de valorisation globale du club, United a enregistré le PLUS GRAND résultat opérationnel (167 millions de dollars / 121 millions de livres sterling) des 20 meilleurs au cours de la saison 2019-20, et a réalisé 643 dollars. M (468 M £) de revenus – IanBroughall (@IanBroughall) 12 avril 2021

9e place de la ligue, 8e club le plus précieux du monde. Arsenal Football Club est énorme. https://t.co/pi7bAMSdYc – ً (@guendouzx) 12 avril 2021

« Ce tweet m’a fait réaliser que le Real Madrid est la plus grande équipe de l’histoire du sport », a déclaré un autre partisan de Los Blancos.

Il y avait aussi des appels du Barca étant « fini » et se demande comment un club embourbé dans plus d’un milliard de dollars de dettes peut être le plus précieux de la planète.

Ailleurs sur la liste d’argent, Chelsea du propriétaire russe Roman Abramovich est passé de la troisième à la septième place, évaluée à 3,2 milliards de dollars.

Cela a mis les Bleus devant Arsenal, le méga-riche Paris Saint-Germain et Tottenham, 10e.