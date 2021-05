Gagnez maintenant parce que vous pourriez être parti demain

LONDRES – La cruauté de Chelsea a consommé de nombreux managers, mais Thomas Tuchel l’a adopté dès le premier jour, et cette attitude les a menés en finale de la Ligue des champions après une victoire 2-0 contre le Real Madrid à Stamford Bridge mercredi.

Il a remplacé Frank Lampard il y a 99 jours, apparemment pour mouler les parties chèrement acquises de cette équipe en une équipe cohérente, et peu de gens pourraient affirmer qu’il ne l’a pas fait maintenant, en extrayant le meilleur football vu de Kai Havertz dans un maillot de Chelsea tout en permettant N ‘ Golo Kante et Jorginho pour exceller, Cesar Azpilicueta et Antonio Rudiger pour renaître. Même Timo Werner a marqué.

Pourtant, la clé de cette transformation remarquable a été l’équilibre et le pragmatisme de Tuchel dans un travail que beaucoup avant lui ont mal compris ou pensaient qu’ils pourraient changer. Ce n’est pas une critique de Lampard, bien que compte tenu de ses 13 ans de carrière de joueur à Stamford Bridge et des circonstances dans lesquelles il a pris les commandes, il aurait pu raisonnablement s’attendre à avoir été épargné par la sortie rapide et indigne qui a été le sort de nombreux prédécesseurs.

Beaucoup ont parlé de construire des dynasties, contrant la tendance en durant plus d’une saison ou deux, pensant qu’ils pourraient réchauffer le cœur froid du propriétaire Roman Abramovich et gagner un séjour prolongé dans l’ouest de Londres. Pas Tuchel. Ayant été limogé par le Paris Saint-Germain la veille de Noël, le joueur de 47 ans reconnaît qu’il y a peu de sentiment précieux dans le match. Pourtant, il a pris le poste de Chelsea à la mi-saison, devenant le 13e manager du club de l’ère Abramovich, admettant au cours de sa première semaine à la tête que la signature d’un contrat relativement court de 18 mois ne faisait pas peur.

« Je veux être très honnête avec vous, au début c’était une préoccupation, j’étais un peu comme ‘oh, pourquoi 18 mois?' », A déclaré Tuchel à l’époque. «Et après une minute, j’ai pensé ‘qu’est-ce que ça change?’ Qu’est-ce que ça change? S’ils me donnent quatre ans et demi, ils [could] renvoyez-moi quand même.

« Alors, où puis-je être sûr que je serai là pendant quatre ans et demi? Vous ne pouvez pas. C’est la vérité à ce niveau. J’ai décidé de ne pas trop m’inquiéter, être assez courageux pour entreprendre cette aventure, car elle était absolument clair que je voulais le faire et que je ne voulais pas rater l’occasion. «

Comment les joueurs ont intégré ce message. Cela correspond parfaitement à Chelsea à l’époque d’Abramovich: gagnez maintenant parce que vous pourriez être parti demain. Et plutôt que de craindre cette pression, pourquoi ne pas accepter l’attente?

Havertz et Werner sont à bien des égards la personnification de cette transformation d’approche.

Thomas Tuchel a conduit Chelsea à la finale de la Ligue des champions et de la FA Cup depuis sa prise de fonction en janvier. Neil Hall / EPA-EFE / Shutterstock

Ils ont commencé la saison avec des importations coûteuses, Havertz 71 millions de livres sterling de Bayer Leverkusen et Werner 49 millions de livres sterling de RB Leipzig, les épaules se sont affaissées sous le poids de ces étiquettes de prix. Pourtant, la forme considérablement améliorée de Havertz en Premier League lui a valu un début ici et il a excellé dans son plus grand match à ce jour, séparant le Real en tandem avec Werner, qui peut continuer à manquer de touche clinique devant le but, mais son jeu de liaison était tellement essentiel au succès de Chelsea dans les deux jambes.

À la fin d’un mouvement astucieux impliquant Werner et Kante, qui est sûrement revenu au genre de niveau qui le place dans la conversation des meilleurs milieux de terrain polyvalents du monde, Havertz a levé un tir impudent sur Thibaut Courtois et sur la barre transversale. . Werner était là pour hocher la tête à la maison à deux mètres pour le but le plus simple mais le plus grand de sa carrière à Chelsea.

Karim Benzema a testé à deux reprises Edouard Mendy en première période mais Madrid a été curieusement passive en seconde. Eden Hazard, faisant son retour à Chelsea après son départ pour l’Espagne en juillet 2019, a été périphérique tout au long.

Au lieu de cela, Chelsea a fait une émeute, manquant un nombre presque ridicule d’occasions. Havertz a frappé la barre, Thiago Silva a pris la tête, Mason Mount a frappé un tir hors de la cible à bout portant. Havertz a raté un face-à-face avant que Werner ne joue à Kante, qui ne pouvait que sur le côté droit à Courtois.





Enfin, la pression a dit. Le remplaçant Christian Pulisic a fait preuve de patience et de sang-froid pour choisir Mount de la signature et l’international anglais a ramené le ballon à la maison pour déclencher des scènes jubilatoires.

Chelsea ne peut sûrement pas être aussi débauché face à Manchester City en finale le 29 mai à Istanbul, mais cette préoccupation est pour un autre jour. Pour l’instant, c’est le moment de réfléchir sur le chemin parcouru.

Tuchel a présidé plus de 24 matchs, enregistrant 16 victoires avec 18 feuilles blanches et disputera une grande pièce maîtresse européenne deux semaines après la finale de la FA Cup. De manière assez remarquable, il devient le troisième entraîneur de Chelsea à arriver à la mi-saison et à les guider vers une finale de la Ligue des champions la même année.

Ni Roberto di Matteo ni Avram Grant ne possédaient le pedigree de Tuchel, mais tous les trois reconnaissaient le pouvoir du présent. Tuchel a trouvé le bon mélange de donner à une équipe notoirement déterminée une liberté suffisante tout en appliquant suffisamment de discipline et d’innovation tactique pour galvaniser un groupe qui était devenu quelque peu déchiré sous Lampard.

« J’ai senti que c’était un club incroyable dès le premier jour », a déclaré Tuchel, qui a vécu dans un logement temporaire loin de sa famille depuis son arrivée. « J’ai ressenti un énorme soutien dès le premier jour. Je suis très reconnaissant d’être à l’écart de cette équipe. Les têtes n’ont jamais baissé, ils sont toujours restés positifs et n’ont jamais rien regretté. Le travail n’est pas encore fait. Nous sommes en deux finales maintenant. et le sacrifice que j’ai personnellement donné en valait la peine depuis le premier jour. «