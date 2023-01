Gagnez l’un des CINQ bons Amazon d’une valeur de 100 £

LE début de la nouvelle année signifie une chose, le retour anticipé de la série hivernale Love Island. Pour célébrer l’émission à succès ITV2, nous offrons à CINQ lecteurs chanceux un bon d’achat Amazon de 100 £.

Six mois se sont déjà écoulés depuis la finale estivale, donc tout le monde commence à avoir envie de l’amusement que procure le spectacle. Êtes-vous prêt pour une autre saison de moments emblématiques ?

lundi 16 janvier a été confirmé comme le début de la série d’hiver, où Maya Jama remplacera Laura Whitmore en tant qu’hôte en Afrique du Sud.

Effacez vos agendas pour les huit prochaines semaines, car tous les yeux seront rivés sur ITV2 presque tous les soirs à 21 heures.

Depuis que l’émission est diffusée le lundi bleu, soi-disant le jour le plus déprimant de l’année. Pourquoi ne pas organiser une fête sur le thème de Love Island avec votre famille et vos amis pour conquérir la journée et avoir quelque chose à attendre avec impatience.

Êtes-vous vraiment fan si vous n’avez pas l’une des bouteilles d’eau personnalisées Love Island ? Si vous êtes en retard à la fête, vous pouvez obtenir votre bouteille inspirée de Love Island avec votre bon Amazon.

De plus, ici au Sun, nous vous tenons au courant de tous les derniers potins et nouvelles de Love Island cette année avec notre newsletter quotidienne Love Island! Vous pouvez vous inscrire ci-dessous lorsque vous participez à ce concours.

Remplissez le formulaire ci-dessous et voyez si vous faites partie des cinq heureux gagnants de ce grand concours.

Vous ne voyez pas le formulaire ci-dessus ? Appuyez/cliquez ici pour ouvrir cet article dans un nouvel onglet/une nouvelle fenêtre. Regarder sur l’application The Sun ? Accédez à la section Offres où vous pouvez trouver la concurrence.

Le concours est ouvert aux résidents du Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du Nord), âgés de 18 ans et plus uniquement. Le concours se termine à 23h59 le lundi 13 mars 2023. Les gagnants seront informés dans les 28 jours. Voir ici pour les termes et conditions complets.