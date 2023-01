Gagnez le SUV de Terry, 100 000 $ en jouant au concours FOX Bet Super 6 NFC Championship

Par Erica Renée Davis

Spécial pour FOX Sports

C’est West Coast vs East Coast, Dirty Harry vs Rocky, le Golden Gate Bridge vs Liberty Bell.

C’est le match du championnat NFC avec les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie. Le grand match avant le grand match. Et c’est sur FOX et l’application FOX Sports.

Est-ce que ça devient plus excitant? Euh, en fait, oui, car quelle que soit l'équipe qui remporte cette bataille, vous pouvez quitter le week-end du championnat de conférence avec un tout nouveau SUV.

Tout ce que vous avez à faire est de jouer pour gagner les 100 000 $ de Terry dans le Pari FOX Application super 6.

Les FOX Pari Super 6 NFC Championship Challenge est un concours gratuit dans le FOX Pari Super 6 application où les joueurs choisissent six résultats différents dans le match de chapiteau entre les 49ers et les Eagles. De l’équipe avec le plus de tacles au vainqueur et aux marges de victoire, si vous prédisez parfaitement tous les résultats, vous pourriez être sur la bonne voie pour gagner 100 000 $.

Après avoir soumis vos choix, inscrivez-vous pour jouer au concours SUV de Terry. Si votre nom est tiré au sort, une douce nouvelle balade pourrait être à vous.

N’oubliez pas que vous devez faire vos choix avant le début du match dimanche à 15 h HE. Et comme toujours, FOX Bet Super 6 est gratuit, c’est facile, c’est amusant et les gens gagnent vraiment.

Vous courez la chance de gagner un VUS et 100 000 $. Si vous cherchez de l’aide pour vos choix, nous avons ce qu’il vous faut. Avant de plonger dans l’action, consultez nos prédictions ci-dessous.

Jalen Hurts, Nick Bosa et George Kittle sont les meilleurs joueurs de Colin du match de championnat NFC Colin Cowherd classe ses 10 meilleurs joueurs du match de championnat NFC entre les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie.

49ers à Aigles (15 h HE dimanche, Application FOX et FOX Sports)

49ers de San Francisco SF +2,5

+110

o46.5

Aigles de Philadelphie ISP -2.5

-149

u46.5



Quelle équipe aura le plus de yards par la passe et combien en aura-t-elle ?

Même si le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts a admis que son épaule de lancement n’était pas tout à fait à 100%, vous ne pouviez pas le dire la semaine dernière lors de la victoire de Philadelphie sur les Giants. Hurts a très bien joué, vous devez donc aller avec Philly ici.

Pas d’ombre à Brock Purdy de San Francisco. Brock, après tout, a prouvé que M. Irrelevant est, en fait, très pertinent. Mais un Jalen amoché a toujours l’avantage ici – d’autant plus que les Eagles ont en moyenne 256,7 verges par la passe par match, tandis que les Niners en moyenne 238,2.

Prédiction:

Aigles, 215-229

Quelle équipe aura le plus de tacles et combien en aura-t-elle ?

Ce sont les deux meilleures équipes défensives de la ligue, donc ce sera serré. Mais cette saison, Philadelphie a réalisé une moyenne de 59,2 plaqués par match et San Francisco une moyenne de 57,9.

Les Eagles prennent l’avantage à cet endroit.

Prédiction:

Aigles, moins de 63

Quelle équipe aura le botté de dégagement le plus long et combien de temps durera-t-il ?

Il est temps de montrer un peu d’amour à la Baie. Mitch Wishnowsky des Niners a un botté de dégagement de 74 verges à son actif cette saison. C’est à égalité au quatrième rang de la ligue. Le botté de dégagement le plus long d’Eagle Brett Kern cette saison a été de 53 verges.

Fidèle à la baie et à Mitch sur celui-ci.

Prédiction:

Niners, 44-46

FOX Bet Super 6 concurrent remporte le camion de Michael Strahan Gagnant du « camion de Thanksgiving », David Cather reçoit un nouveau camion

Quelle équipe aura le plus de verges au sol et combien en auront-elles?

Encore une fois, une autre catégorie où ces deux équipes se classent dans le top 10. Les 49ers ont en moyenne 138,8 verges au sol par match; les Eagles ont une moyenne de 147,6.

Le match de championnat NFC sera un concours où Miles Sanders de Philly portera la charge du jeu de course, aidant les Eagles à s’envoler au sol.

Prédiction:

Aigles, 135-144

Quelle équipe aura le field goal le plus long et combien de temps durera-t-il ?

Cette séries éliminatoires a été inhabituellement cruelle envers un botteur de but en particulier. Ahem, nous vous regardons Brett Maher. Mais pour les Eagles et les Niners, le match de field goal reprend sa programmation régulière. Dans ce concours, nous comptabiliserons la longueur des buts sur le terrain réalisés, pas le nombre de buts manqués.

Le plus long but sur le terrain de Jake Elliott de Philadelphie cette année était de 56. Le plus long de Robbie Gould de San Fran est de 51. Cependant, les Eagles forceront les Niners dans des situations de but sur le terrain plus longues ce dimanche. Nous allons donc avec le Gould sur celui-ci.

Prédiction:

Niners, 50-51

Quelle équipe va gagner et par combien de points ?

À Pari FOXles Eagles sont actuellement Favoris à 2,5 points sur les 49ers. Ces deux équipes sont amusantes à regarder, donc c’est dommage que l’une d’entre elles doive perdre. Ces deux équipes ont mis en place des saisons extrêmement impressionnantes qui présentent des attaques et des défenses bien équilibrées.

Mais l’avantage revient aux Eagles.

Alors que leurs jeux de course et leurs défenses sont au coude à coude, ce match se résumera finalement au jeu du quart-arrière et à l’avantage du terrain.

Avoir Hurts au QB et jouer à Lincoln Financial donnera à Philly une longueur d’avance. Attendez-vous donc à un match serré. Cependant, nous aimons les Eagles avec la victoire et la couverture.

Prédiction:

Aigles de 3 points

Maintenant, c’est à vous de jouer.

Ouvrez votre Application FOX Bet Super 6 et faites votre choix pour ce match passionnant du championnat NFC.

Et partagez vos choix avec nous en taguant @FOXSuper6 et @EricaReneeD et en utilisant le # EricaSuper6 sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Bonne chance!

