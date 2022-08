Gagnez le rêve, vivez comme un multimillionnaire !

Quelle maison allez-vous choisir ?

Si vous gagnez le tirage du grand prix de la loterie de rêve du BC Children’s Hospital de cette année, vous pourrez choisir l’une des huit options de prix de plusieurs millions de dollars – incluant un forfait maison de 2,8 millions de dollars.

Gagnez votre chemin vers un style de vie incroyable à South Surrey, Vancouver, Kelowna, Vernon, Sooke ou Courtenay.

Choisissez un palais de banlieue serein, une maison de ville chic, une retraite insulaire ou un paradis sous le soleil de l’Okanagan toute l’année.

Ou prenez 2 300 000 $ en espèces non imposables.

Rendez-vous sur bcchildren.com pour découvrir les maisons, obtenir vos billets et commencer à rêver !

Cela pourrait être votre meilleure chance de devenir millionnaire instantanément – et les billets commencent à seulement 100 $.

“Cette maison luxueuse est élégante avec une cuisine gastronomique, un bar privé, un studio de yoga, une salle de sport et beaucoup d’espace pour se divertir, à l’intérieur comme à l’extérieur”, déclare Erin Cebula, porte-parole de la loterie. « Je continue d’être honoré de travailler avec le BC Children’s Hospital et la Dream Lottery. Les fonds de la loterie vont à des initiatives de recherche qui ouvrent la porte à de nouveaux théâtres pour des conditions telles que le cancer infantile ou les maladies rares.

« Le soutien des Britanno-Colombiens continuera d’apporter un nouvel espoir aux enfants et aux familles qui en ont le plus besoin.

Chaque dollar amassé par la Loterie de rêve 2022 soutiendra la BC Children’s Hospital Foundation – et des chercheurs de renommée mondiale – dans sa quête pour vaincre les maladies infantiles.

Et chaque billet commandé tôt sera automatiquement inscrit à trois tirages bonis, les tirages Early Bird (d’une valeur de plus de 350 000 $) et le tirage du grand prix.

C’est un gagnant-gagnant.

Il y a plus de 3 000 prix à gagner à la loterie de cette année, d’une valeur de plus de 3,5 millions de dollars.

De plus, vous pouvez acheter des billets pour deux jeux supplémentaires : le 50/50 et le Daily Cash PLUS.

Avec les billets Daily Cash, vous obtiendrez des tirages au sort supplémentaires avec 348 000 $ en espèces à gagner – et 126 gagnants. Avec vos billets 50/50vous gagnerez la moitié du plus gros jackpot de cet été – et il pourrait atteindre plus de 2,3 millions de dollars.

Le gagnant du 50/50 PLUS de l’an dernier a remporté 2 182 365 $. Cette année, ça pourrait être vous !

Obtenez vos billets pour la Dream Lottery 2022 en ligne sur bcchildren.com ou par téléphone au 604.536.2491 (ou sans frais au 1.888.888.1567), ou en personne à London Drugs ou Save-On-Foods.

Les billets coûtent 3 pour 100 $ / 6 pour 175 $ / 9 pour 250 $ / 20 pour 500 $.

