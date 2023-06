Au cours de ses dernières années de lycée, les enseignants ont averti Ainsley Wallace et ses camarades de classe qu’aller à l’université ne leur garantirait pas un emploi de rêve.

« Ils nous ont un peu effrayés et nous ont dit que l’obtention d’un diplôme ne signifiait pas automatiquement un bon emploi », a déclaré Wallace, originaire d’Ottawa et maintenant étudiant à l’Université Dalhousie à Halifax.

« J’ai décidé de postuler pour un programme coopératif afin de pouvoir obtenir mon diplôme avec une certaine expérience de travail et être en mesure de concourir pour de meilleurs emplois. »

Le Canada est un chef de file de l’enseignement coopératif, un modèle d’apprentissage qui alterne entre des stages universitaires et des stages rémunérés.

Il s’agit d’une forme d’apprentissage dit intégré au travail, un terme générique qui comprend également d’autres approches d’apprentissage expérientiel comme les apprentissages, les stages et les stages cliniques.

Les programmes coopératifs peuvent varier d’un bout à l’autre du pays, mais tous impliquent un travail lié au domaine d’études de l’étudiant.

Les employeurs ont accès à de jeunes talents abordables et énergiques, tandis que les étudiants acquièrent une expérience pratique et gagnent de l’argent.

« C’est gagner en apprenant », a déclaré Robert Wooden, directeur des services de carrière en gestion à l’Université Dalhousie. « Vous apprenez en classe, mais vous gagnez aussi un revenu pendant les stages.

La hausse du coût de la vie et des frais de scolarité plus élevés ont rendu les programmes coopératifs de plus en plus attrayants pour les étudiants.

Les frais de scolarité ont presque doublé au cours des 20 dernières années, selon Statistique Canada, tandis que le coût du logement, de la nourriture et des autres dépenses de base ont également augmenté de façon drastique.

Wallace, qui travaille actuellement pour l’organisation de mentorat EnPoint basée à Halifax en tant que stagiaire en marketing et en croissance des affaires, a déclaré que pouvoir gagner de l’argent tout en fréquentant l’université était un attrait majeur.

« Je suis entièrement sur les prêts étudiants, » dit-elle. « Cela a vraiment été très utile de pouvoir gagner un revenu pendant quatre mois d’affilée pendant ces stages. »

S’assurer que les étudiants sont payés est l’une des exigences de l’agrément coopératif, a déclaré Wooden, qui préside également le Conseil d’agrément de l’enseignement coopératif et de l’apprentissage intégré au travail du Canada.

« Les étudiants coopératifs ne travaillent pas gratuitement », a-t-il dit. « De nos jours, l’université coûte trop cher. Les organisations qui cherchent à profiter du travail étudiant non rémunéré — les coopératives ne sont pas intéressées par cela.

Bien qu’ils permettent aux étudiants de gagner de l’argent, les programmes coopératifs prennent souvent plus de temps à terminer.

« En règle générale, les programmes coopératifs prennent plus de temps, mais vous obtenez votre diplôme avec une année d’expérience de travail pertinente », a déclaré Wooden. « C’est beaucoup plus puissant sur un CV qu’un diplôme et une expérience de tonte de pelouses pendant trois étés. »

Les entreprises embauchent des étudiants coopératifs afin d’amener de nouvelles idées et de jeunes travailleurs sur le lieu de travail.

« Les employeurs aiment le modèle coopératif parce qu’ils le voient comme un vivier de talents », a déclaré Alice Hsiung, gestionnaire des projets et des opérations de développement de carrière au Centennial College de Toronto, qui offre des programmes coopératifs aux étudiants dans différentes disciplines, y compris les affaires, technologie de l’ingénierie, sciences appliquées et transport.

« Certains offrent même aux étudiants des emplois à temps partiel lorsqu’ils retournent aux études à la fin d’un trimestre et des postes à temps plein une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme.

Bien que les programmes coopératifs aient pris de l’avance dans le contexte de la hausse du coût de la vie, ils ont une longue histoire au Canada.

L’Université de Waterloo offre des programmes d’enseignement coopératif depuis la fondation de l’école il y a 65 ans.

Son programme coopératif a attiré l’attention du monde entier lors de l’essor de BlackBerry, anciennement Research In Motion, qui s’est largement appuyé sur les talents en ingénierie et en informatique de l’école.

Mais les programmes coopératifs ne sont pas réservés aux ingénieurs et aux étudiants en informatique, a déclaré Norah McRae, vice-rectrice de l’enseignement coopératif et expérientiel à l’Université de Waterloo.

Chaque programme académique des six facultés de l’école propose un programme coopératif – certains facultatifs et d’autres obligatoires – avec environ 25 000 stages de travail l’année dernière seulement, a déclaré McRae.

« C’est une opportunité pour les étudiants de s’impliquer dans les lieux de travail et de prendre ce qu’ils apprennent en classe et de l’appliquer dans différents contextes », a-t-elle déclaré. « Cela approfondit l’apprentissage par l’application. »

Elle ajoute : « Parfois, les meilleurs stages de travail sont ceux où un étudiant dit : « Je déteste ça », car il vaut mieux comprendre cela après un stage de travail de quatre mois que d’obtenir son diplôme, poursuivre une carrière dans ce domaine et un couple des années plus tard réalisez que ce n’est pas pour vous.

Pourtant, malgré les avantages des programmes coopératifs, il y a des inconvénients.

Parfois, les offres d’emploi sont loin de l’endroit où se trouve l’université ou le collège.

« Si vous êtes un étudiant en finance et que vous voulez travailler dans les marchés financiers, le seul endroit où vous pouvez vraiment vous lancer dans la vente et la négociation est le centre-ville de Toronto », a déclaré Wooden.

« Si vous êtes un étudiant en génie industriel, vous n’allez pas sortir de votre appartement et vous rendre au travail à pied. Il n’y a pas d’usine de fabrication au centre-ville d’Halifax.

Alors que certains employeurs ont commencé à offrir des conditions de travail hybrides ou à distance – et que d’autres offrent des avantages de réinstallation – les étudiants coopératifs devront peut-être déménager pour acquérir de l’expérience, a-t-il déclaré.

De plus, les programmes coopératifs ne sont pas faciles.

Alors que les universités trouvent des employeurs qui cherchent à embaucher, partagent des offres d’emploi et offrent des outils pour aider les étudiants à rédiger leur CV et à se préparer aux entrevues, l’étudiant est responsable de s’engager dans un processus concurrentiel et de trouver un stage, a déclaré McRae.

« C’est un travail difficile », a-t-elle déclaré. « Personne, dans aucun programme coopératif au Canada, ne vous donnera un emploi. »

Brett Bundale, La Presse Canadienne

