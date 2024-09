Gagnez des Twitch Drops de lancement de Vessel of Hatred — Diablo IV — Actualités Blizzard

Le vaisseau de la haine arrive 7 octobre à 16 h PDTramenant les errances dans les auvents remplis de haine de Nahantu. Après le lancement, célébrez avec 4 semaines de Twitch Drops pour gagner à partir du 8 octobre à 10 h PDT ! Préparez-vous à l’arrivée imminente de Vessel of Hatred : connectez votre compte Battle.net à votre compte Twitch, puis regardez des streamers dédiés dans la catégorie Diablo IV pour gagner des Drops tant convoités. Offrir 2 abonnements Twitch vous rapporte le Fantôme de la monture conquiseet offrir 4 abonnements Twitch vous rapporte le Gloire de l’armure de la monture Victor—lisez ci-dessous pour plus de détails.

La liste ci-dessous des Twitch Drops peut être gagnée en regardant n’importe quelle chaîne de la catégorie Diablo IV avec des drops activés chaque semaine.

Veuillez noter qu’après avoir regardé un streamer éligible pendant 3 heures, vous devez réclamer la récompense correspondante avant de pouvoir progresser vers la récompense suivante.

Twitch Drops de la semaine 1 : Sorcier et Nécromancien

Heure de début : 8 octobre, 10 h PDT

Heure de fin : 15 octobre, à 9 h 59 PDT

Regardez au moins 3 heures de contenu Diablo IV éligible pendant que ce Twitch Drop est actif pour gagner l’objet cosmétique d’objet de bâton à deux mains Mot du maître de ring (Sorcier) et l’objet cosmétique d’objet de faux Crochet de Wrangler (Nécromancien) – dans Jungle Moss et Twitch Purple Weapon Recolors – pour tous vos besoins pour tuer des démons. Gardez l’élan pendant un total de 6 heures pour remporter le trophée de dos Habitude du Grand Vizir (Sorcier) et Habitude du Gardien des Tombes (Nécromancien).

Twitch Drops de la semaine 2 : Barbare

Heure de début : 15 octobre, 10 h PDT

Heure de fin : 23 octobre, 9 h 59 PDT

Regardez au moins 3 heures de contenu Diablo IV éligible pendant que ce Twitch Drop est actif pour gagner le cosmétique d’objet de hache à deux mains Competitor’s Pride dans Jungle Moss et Twitch Purple Weapon Recolors ; parfait pour fendre les vicieux Lacuni en deux. Continuez votre séquence en regardant pendant un total de 6 heures pour gagner le trophée Guise of the Gladiator Back.

Drops Twitch de la semaine 3 : Voleur

Heure de début : 23 octobre, 10 h PDT

Heure de fin : 29 octobre, 9 h 59 PDT

Regardez au moins 3 heures de contenu Diablo IV éligible pendant que ce Twitch Drop est actif pour gagner l’arc à deux mains Executioner’s Reach dans Jungle Moss et Twitch Purple Weapon Recolors. Continuez à regarder pendant 6 heures au total pour gagner le trophée Guise of the Eaglecaller Back.

Twitch Drops de la semaine 4 : Druide

Heure de début : 29 octobre, 10 h PDT

Heure de fin : 5 novembre, 9 h 59 PST

Regardez au moins 3 heures de contenu Diablo IV éligible pendant que ce Twitch Drop est actif pour gagner le gros objet cosmétique de bâton à deux mains Crook du Battlecaller dans Jungle Moss et Twitch Purple Weapon Recolors. Continuez à regarder le streaming pendant 6 heures au total pour remporter le trophée Guise of the Beastlord Back.

Soutenir un streamer

Comme mentionné précédemment, à partir de Du 8 octobre à 10 h PDT au 5 novembre à 9 h 59 PSTvous pouvez également montrer votre soutien aux streamers de la catégorie Diablo IV en achetant ou en offrant à leur chaîne des abonnements Twitch de n’importe quel niveau. L’achat ou l’offre de 2 abonnements Twitch vous rapporteront l’envoûtant brillant Fantôme de la monture conquise.

L’achat ou l’offre de 4 abonnements Twitch vous accorderont le formidable Gloire de l’armure de la monture Victor.

Questions fréquemment posées sur les drops Twitch

Q. Dois-je posséder une édition de Diablo IV ou Vessel of Hatred pour recevoir les Twitch Drops ?

R. Non, il n’est pas nécessaire de posséder une édition de Diablo IV ou Vessel of Hatred pour progresser et gagner des Twitch Drops.

Q. Comment puis-je lier mes comptes Battle.net et Twitch ?

A. Connectez-vous à votre compte Battle.net ici et cliquez sur le lien Connecter pour Twitch, puis suivez les instructions pour vous connecter et lier votre compte Twitch à Battle.net.

Q. Quels appareils puis-je utiliser pour gagner et réclamer des drops ?

R. Vous pouvez gagner et réclamer des récompenses en utilisant le navigateur Web de votre PC ou Mac ou sur l’application Twitch pour Android ou iOS. Les applications Twitch sur les consoles de jeux, les téléviseurs intelligents et autres applications TV ne prennent pas en charge les drops.

Q. Dois-je regarder la même chaîne tout le temps pour gagner mes drops ?

R. Non, vous pouvez progresser vers un drop en regardant n’importe quel créateur de contenu éligible dans la catégorie Diablo IV sur Twitch. Par exemple, vous pouvez regarder une demi-heure sur une chaîne puis passer à une autre chaîne sans perdre votre progression. On ne peut pas progresser plus rapidement en regardant plus d’une chaîne à la fois. Les flux diffusés en arrière-plan ou avec des onglets inactifs ne seront pas pris en compte dans les critères d’heures regardées.

Q. Vais-je recevoir automatiquement mes récompenses Twitch Drops dans le jeu ?

R. Non. Vous devez réclamer le butin sur la chaîne que vous regardez ou dans le menu Inventaire des butins sur Twitch.

Q. Les récompenses Twitch Drop expirent-elles ?

R. Les récompenses Twitch Drop gagnées expireront 7 jours après avoir été réclamées si aucun compte Battle.net n’a été associé.

Q. En tant que streamer, comment puis-je obtenir des Twitch Drops sur ma chaîne ?

R. Tout ce que vous devez faire est de vous assurer que vos comptes Twitch et Battle.net sont liés et que vous êtes inscrit aux Drops (voir Accueil du streamer).

Soutenir un streamer Questions fréquemment posées

Q. Comment puis-je acheter ou offrir un abonnement sur Twitch ?

A. Connectez-vous d’abord à Twitch à l’aide d’un PC ou d’un appareil mobile. Les achats peuvent être effectués sur un appareil mobile ou sur votre PC. Des informations détaillées sur l’achat d’abonnements peuvent être trouvées iciet des informations sur l’achat d’abonnements cadeaux peuvent être trouvées ici.

Q. Où puis-je trouver mes récompenses de campagne une fois que je les ai gagnées ?

R. Le code de récompense de la campagne sera envoyé dans votre boîte de réception de notification Twitch une fois qu’il aura été gagné. La boîte de réception des notifications se trouve à droite dans la barre de navigation supérieure sur Twitch. Les codes y resteront jusqu’à ce que les messages soient supprimés.

Q. Une fois que j’ai récupéré mon code sur Twitch pour la monture et l’armure de monture, comment puis-je l’utiliser sur Battle.net ?

A. Connectez-vous à Battle.net et visitez le Aperçu du compte menu. Entrez le code dans la zone Utiliser un code et cliquez sur Utiliser le code.

Q. Comment puis-je confirmer quelles chaînes sont éligibles pour la campagne ?

R. Ouvert à tous les partenaires et affiliés Twitch diffusant le gameplay de Diablo IV.

Q. Que dois-je faire si j’ai un problème pour recevoir mon code sur Twitch ?

R. Une fois gagné, l’envoi du code de récompense de la campagne peut prendre jusqu’à 24 heures. Vous DEVEZ vous abonner à un streamer lorsqu’il est en ligne et diffuse Diablo IV pour obtenir un code. Le code y restera jusqu’à ce que vous supprimiez le message après avoir effectué un achat éligible. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir attendu 24 heures et vérifié que vos achats ont été effectués auprès d’un streamer éligible qui diffusait en direct, veuillez contacter l’assistance Twitch lorsque vous êtes connecté.

Q. Que dois-je faire si j’ai reçu les codes pour la monture et l’armure de monture sur Twitch, mais que j’ai un problème pour utiliser les objets sur Battle.net ?

R. Si vous avez bien reçu votre code d’échange de récompense sur Twitch et que vous rencontrez des problèmes pour échanger des objets de récompense sur Battle.net, veuillez contacter l’assistance Blizzard pour toute question ou assistance concernant l’utilisation du code d’échange de récompense.

