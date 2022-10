Gagnez des billets pour le match Chicago contre Philadelphie – Shaw Local

Vous pourriez gagner deux billets, plus un laissez-passer de stationnement pour voir Chicago affronter Philadelphie au Soldier Field, le dimanche 18 décembre 2022 ! Pour participer au concours, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire au bulletin d’information Friday Night Drive de Shaw Local News Network. Le bulletin est gratuit et regorge d’articles, d’analyses, de photos et plus encore d’équipes de football de préparation du nord de l’Illinois. Vous recevez déjà la newsletter ? Pas de problème, vous pouvez toujours participer !

Le concours se déroule du 22 octobre au 6 novembre 2022. Un gagnant sera choisi au hasard parmi toutes les participations reçues. Pas d’achat nécessaire.

Pour les règles complètes et pour participer, CLIQUEZ ICI.