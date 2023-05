Gagnez des billets de concert à 25 $ pour des milliers de spectacles avec Live Nation Concert Week – National

À quand remonte la dernière fois que vous avez acheté un billet de concert à 25 $ ?

Live Nation permet de voir plusieurs de vos artistes préférés à bas prix cet été avec leur nouvelle semaine de concerts Live Nation. La promotion permet aux fans canadiens et américains d’accéder à des billets tout compris pour plus de 3 800 spectacles en direct dans les deux pays, à des prix aussi bas que 25 $.

La semaine des concerts débute le mercredi 10 mai à 10 h HE et dure jusqu’au 16 mai.

Préparez-vous pour la semaine des concerts, du 10 au 16 mai ! Billets tout compris à 25 $ pour plus de 200 spectacles au Canada. C’est le moment idéal pour obtenir des billets pour voir TOUS vos artistes préférés et remplir votre année d’événements en direct. Rendez-vous sur https://t.co/8hCtvWw9kk pic.twitter.com/5BtN6mFqeK — Live Nation Ontario (@LiveNationON) 4 mai 2023

L’histoire continue sous la publicité

Alors, comment ça marche? Il y a au moins 300 artistes d’un large éventail de genres inclus dans la promotion. Les concerts disponibles incluent des têtes de liste comme Maroon 5, Charlie Puth, Shania Twain et Janet Jackson, ainsi que des légendes du rap et du R&B comme Snoop Dogg, Wiz Khalifa, TLC et Shaggy. Les groupes Mötley Crüe, Disturbed et Fall Out Boy font également partie des artistes répertoriés par Live Nation.

Les utilisateurs peuvent filtrer les billets en fonction du nom de l’artiste ou du lieu des concerts auxquels ils souhaitent assister. Une variété de types de sièges seront disponibles à la vente.

Au Canada, ceux qui font affaire avec RBC ont eu accès en avant-première à la Live Nation Concert Week. Mardi à 10 h, les clients de RBC qui ont demandé un code d’accès ont reçu une entrée exclusive pour essayer d’obtenir des billets de concert à prix réduit.

(Selon la province ou l’état de résidence, les frais et taxes supplémentaires pour les billets achetés pendant la semaine de concert Live Nation peuvent varier.)

Les billets sont certains de se vendre rapidement, car le prix moyen d’un billet de concert a presque quadruplé au cours des deux dernières décennies. Au cours de la dernière année, l’indignation suscitée par le prix des billets de concert est devenue encore plus forte, car les marchés de revente gonflés et la flambée des prix ont laissé certains fans dans la poussière lorsqu’il s’agit de voir leurs artistes préférés en tournée.

En janvier, des hauts dirigeants de Ticketmaster et Live Nation ont comparu devant le Sénat américain pour affirmer qu’ils ne détenaient pas le monopole de la vente de billets. L’interrogatoire fédéral a été stimulé par une prévente de billets Taylor Swift ratée qui aurait vu des robots logiciels obtenir illégalement des billets et snober des milliers de fans impatients.

L’histoire continue sous la publicité

Ticketmaster a fusionné avec Live Nation en 2010, ce qui aurait permis de contrôler plus de 70 % du marché principal de la billetterie et des lieux d’événements en direct.

Une liste complète des artistes inclus dans Live Nation Concert Week peut être consultée sur le site Web de Live Nation.