Gagnez de l’argent, allez au championnat de football SEC

Appel à tous les chefs cuisiniers : vous pourriez gagner 20 000 $ et des billets gratuits pour le match de championnat de la SEC en mélangeant le bon lot de chili.

Bush’s Beans, basé à Knoxville, dans le Tennessee, est recrute actuellement son « premier » commissaire au piment. Le travail s’accompagne d’un “salaire” unique de 20 000 $, et ses responsabilités sont simples : co-animer un hayon lors du match du championnat de la SEC à Atlanta le 3 décembre avec l’acteur Brian Baumgartner, connu pour avoir joué Kevin Malone dans l’émission “The Office” de NBC. .”

Le gagnant du concours recevra également deux billets et un voyage de deux nuits au match, collaborera à l’une des recettes officielles de la marque et recevra un approvisionnement d’un an – 36 canettes – de haricots chili de Bush. Ils participeront également à la cuisine du chili du hayon, jugée par un panel de récents Championnat du monde Chili Cook-Off champions.

Pour postuler, vous devrez écrire sur votre recette de chili préférée et détailler comment vous pomperiez l’énergie à une foule de hayon. Vous devrez également soumettre une courte vidéo, ne dépassant pas 15 secondes, expliquant pourquoi vous devriez obtenir le poste.

“Bien qu’il soit important pour notre commissaire au chili d’avoir une personnalité extravertie pour aider à gonfler la foule, nous recherchons un fan qui est fier de sa recette de chili personnelle et aime rassembler les gens autour d’un bol de cet aliment de base du hayon, ” Ben Carpenter, le directeur de la marque Bush, a déclaré à CNBC Make It.

Les candidatures seront jugées dans trois catégories, selon l’entreprise :

Originalité et créativité

Un argumentaire vidéo convaincant

Optimisme, enthousiasme et caractère présentés dans la vidéo

Vous voudrez peut-être doubler ce troisième facteur, en particulier : c’est la catégorie de bris d’égalité des juges, note de règlement du concours.

L’année dernière, le match du championnat de la SEC signalé 78 030 participants et 15,3 millions de téléspectateurs à la maison ont regardé l’Alabama Crimson Tide vaincre les Georgia Bulldogs. Les Bulldogs ont vengé cette défaite le mois suivant lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire, battant le Crimson Tide lors d’un match revanche.

Les deux équipes sont à nouveau les premières prétendantes au match de championnat de la SEC de cette année, aux côtés des Tennessee Volunteers, Ole Miss Rebels et LSU Tigers. Les fans de ces équipes pourraient trouver le concert du commissaire au chili particulièrement attrayant, étant donné les billets gratuits à gagner.

Les candidatures se clôturent le 8 novembre et le gagnant sera informé le 14 novembre, selon Bush’s Beans.

Divulgation : NBC et CNBC sont des divisions de NBCUniversal.

