« Gagnez ce truc pour l’Amérique »

Le gouverneur du Minnesota et candidat démocrate à la vice-présidence, Tim Walz, avait un message pour les électeurs de Gastonia dimanche soir : « Gagnez cette chose pour l’Amérique, la Caroline du Nord. »

Walz s’est rendu à l’aéroport international de Charlotte Douglas vers 18h30 avant de se rendre à Gastonia avec un groupe de journalistes voyageant en cortège. Il a parlé brièvement au RayNathan’s, un restaurant de barbecue, avant de se mêler aux supporters et aux clients.

Il a mentionné certaines priorités de campagne familières, comme les réductions d’impôts pour la classe moyenne et la protection du droit à l’avortement. Le message principal cependant : « Nous gagnons la Caroline du Nord, cette histoire est terminée. »

Plusieurs responsables locaux et candidats l’ont accueilli à l’aéroport, notamment le maire de Charlotte, Vi Lyles, le candidat au commissaire au travail et ancien membre du conseil municipal Braxton Winston et le sénateur de l’État Mujtaba Mohammed.

Deux jours après l’élection, le gouverneur Tim Walz a organisé un événement de mobilisation au RayNathan’s, un restaurant barbecue à Gastonia, le dimanche 3 novembre 2024. Dans les derniers jours de la campagne, Walz poursuivra son voyage sur le champ de bataille. blitz pour encourager les électeurs à voter pour Kamala Harris et les démocrates de haut en bas du scrutin.

La Caroline du Nord, un État clé

Dans les jours qui ont précédé le 5 novembre, la Caroline du Nord a été au centre des campagnes de la vice-présidente Kamala Harris et de l’ancien président Donald Trump.

Trump a passé une grande partie de samedi, le dernier jour pour voter tôt, à Gastonia et Greensboro avant d’aller vers l’est Kinston le dimanche. « Nov. Le 5 sera le jour le plus important de l’histoire de notre pays », a-t-il déclaré à ses partisans.

L’ancien président continue de diffuser des informations erronées sur la réponse du gouvernement à l’ouragan Helene, qui a dévasté une grande partie de l’ouest de la Caroline du Nord sous forme de tempête tropicale et fait des dizaines de morts.

Bien que cette affirmation ait été réfutée, il a déclaré samedi que les fonds de la FEMA étaient détournés vers les immigrants sans papiers. Comme NPR a rapportél’argent dépensé à la suite de l’accident d’Hélène provenait du Fonds de secours en cas de catastrophe du Congrès, et non du budget de fonctionnement de l’agence.

Trump a également partagé une affirmation, réfutée par PBS, selon laquelle les immigrants « prennent les emplois des Afro-Américains et des Hispano-Américains, et en particulier des Afro-Américains ». Et il a promu un projet visant à supprimer l’imposition des pourboires, des heures supplémentaires et des prestations de sécurité sociale.

Le colistier de Trump, JD Vance, et son fils Donald Trump Jr. se sont également rendus à Sanford ce week-end.

Entre-temps, Harris a organisé un rassemblement à Charlotte Samedi avec plusieurs célébrités et hommes politiques démocrates de l’État et de la ville.

Elle a déclaré qu’elle souhaitait réduire les impôts de la classe moyenne, interdire les prix abusifs des produits d’épicerie par les entreprises, veiller à ce que les Américains puissent se permettre d’acheter une maison, aider les petites entreprises et lutter pour les droits reproductifs.

L’élection est l’occasion de « tourner la page » de Trump, a-t-elle déclaré.

Plus de 3,8 millions de personnes ont déjà voté dans tout l’État. C’est une course serrée. Quatre sondages récents montrent pas de vainqueur clair en Caroline du Nord.

La dernière fois que la Caroline du Nord a choisi un démocrate comme président, c’était en 2008, lorsque l’ancien président Barack Obama a battu le sénateur John McCain.

Une partisane utilise son téléphone portable pour documenter le gouverneur Tim Walz alors qu’il organise un événement au nom du billet Harris-Walz au RayNathan’s Sunday.