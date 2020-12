La Cyber ​​Week est arrivée! Ces offres sont les meilleures disponibles à l’heure actuelle, mais vous devrez peut-être être rapide car certaines se vendront.

La Cyber ​​Week touche peut-être à sa fin, mais les offres de Noël ne font que démarrer.

Si vous souhaitez acheter un nouveau téléphone, une tablette ou une smartwatch Samsung Galaxy, nous avons une bonne nouvelle pour vous: Samsung vient de lancer une énorme promotion de cashback sur sa gamme Galaxy qui peut vous rapporter jusqu’à 200 £ de cashback. Assurez-vous simplement de faire l’achat avant le 25 décembre ou à Noël.

Une autre bonne nouvelle: si vous achetez plus d’un appareil (limité à quatre par client), vous pouvez gagner du cashback sur chaque produit plus 30 £ supplémentaires en plus.

La remise en argent est disponible sur les principaux appareils tels que le Samsung Galaxy S20 FE et le Note20 5G, ainsi que sur les appareils Galaxy Tab S7. La valeur de remboursement maximale de 200 £ est sur la série Galaxy Book. Nous avons répertorié tous les produits éligibles et la valeur de la remise en argent ci-dessous.

Rendez-vous chez Samsung pour faire votre demande de remboursement – n’oubliez pas de le faire dans les 30 jours suivant l’achat.

Si vous voulez voir d’autres excellentes offres de vacances, réductions et soldes disponibles, rendez-vous maintenant sur notre article dédié aux meilleures offres techniques de Noël.

Jusqu’à 100 £ de remboursement sur les téléphones Samsung Galaxy







Dispositif Valeur du cashback Galaxy S20 FE 100 £ Galaxy Note20 Ultra 5G 100 £ Galaxy Note20 100 £ Galaxy A71 80 £ Galaxy A51 5G 80 £ Galaxy Note20 5G £ 70 Galaxy A51 50 £ Galaxy A42 5G 50 £

Jusqu’à 120 £ de remboursement sur les tablettes Samsung Galaxy







Dispositif Valeur du cashback Galaxy Tab S7 + 5G 120 £ Galaxy Tab S7 + Wi-Fi 110 £ Galaxy Tab S7 LTE 100 £ Galaxy Tab S7 Wi-Fi 80 £ Galaxy A51 5G 80 £ Galaxy Tab S5e LTE £ 70 Galaxy Tab S5e Wi-Fi 60 £ Galaxy Tab S6 Lite LTE 60 £ Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi 50 £

50 £ de remise sur Samsung Galaxy Watch 3

Dispositif Valeur du cashback Galaxy Watch3 41 mm 4G 50 £ Galaxy Watch3 41 mm Bluetooth 50 £ Galaxy Watch3 45 mm 4G 50 £ Galaxy Watch3 45 mm Bluetooth 50 £

200 £ de remise sur les livres Samsung Galaxy







Dispositif Valeur du cashback Galaxy Book Flex 200 £ Galaxy Book Ion 200 £ Galaxy Book S 200 £

Voir tous les produits éligibles sur Samsung

Où obtenir l’offre de remboursement de Samsung

Voici tous les autres grands détaillants britanniques participant à l’offre, mais vous pouvez voir la liste complète sur Samsung:

Si vous êtes un fan d’Apple, nous examinons également les meilleures offres Apple avant Noël sur notre site sœur Macworld.

Articles connexes pour plus de lecture