Gagnez 2 places dans l’avion de Richard Branson

Le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, est revenu de son premier vol spatial dimanche, atterrissant sur Terre après un rapide voyage au bord de l’espace via l’avion spatial VSS Unity.

La société de vols spatiaux prévoit de vendre à terme des billets pour des centaines de milliers de dollars, mais elle économise deux sièges sur l’un de ses prochains voyages pour les gagnants du concours.

La plate-forme de collecte de fonds caritative Omaze offre deux billets pour l’un des premiers vols commerciaux du VSS Unity. Le gagnant et un invité devraient être parmi les premiers citoyens ordinaires à voyager à bord d’un vaisseau spatial.

Vous pouvez participer jusqu’au 31 août et soutiendrez l’association à but non lucratif Space for Humanity, qui vise à envoyer dans l’espace des astronautes citoyens de diverses origines raciales, économiques et disciplinaires.

« Richard (Branson) et Space for Humanity sont des pionniers dans la démocratisation de l’accès à l’espace, en le rendant non seulement disponible pour les individus très fortunés ou les astronautes, mais aussi disponible pour tous les humains », a déclaré Matt Pohlson, PDG et cofondateur d’Omaze. AUJOURD’HUI. « Il s’agit vraiment de le rendre accessible à tout le monde. »

► Course à l’espace :Richard Branson de Virgin Galactic et Jeff Bezos d’Amazon lancent leurs fusées à quelques jours d’intervalle

►Vierge Galactique :Obtient l’approbation de la FAA pour envoyer des clients dans l’espace

Comment puis-je participer au tirage au sort ?

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur omaze.com/space. Le don minimum suggéré est de 10 $, bien qu’aucun don ne soit requis pour participer. Chaque don de 10 $ équivaut à 100 entrées, et il y a un plafond de don de 300 $.

« Beaucoup parlent de (l’espace) comme de la prochaine frontière de l’humanité », a déclaré Pohlson. « Notre espace de compréhension nous aide à comprendre qui nous sommes… notre potentiel humain. Nous pensons que tous les êtres humains devraient avoir accès pour libérer leur potentiel. »

Les tirages au sort sont ouverts aux participants du monde entier à partir de 18 ans et plus. Virgin Galactic n’a pas encore publié d’informations sur le moment où le vol décollera ni où il sera lancé.

Rachel Lyons, directrice exécutive de Space for Humanity, pense que regarder la Terre depuis l’espace peut offrir une nouvelle perspective de la planète. Elle et le reste de l’association s’efforcent de rendre cette expérience accessible à un plus grand nombre de personnes.

« Nous partageons tous cette planète ensemble. Et nous devons en prendre soin et nous devons prendre soin les uns des autres », a déclaré Lyons. « En donnant aux gens du monde entier l’accès à cette expérience et à cette perspective, nous pouvons commencer à modifier notre relation à un niveau collectif les uns avec les autres et avec notre planète. »

Quatre-vingt pour cent des recettes nettes récoltées grâce au tirage au sort soutiennent Space for Humanity. Les 20% restants vont à Omaze, une entreprise à but lucratif.

Vol Virgin Galactic :Richard Branson devrait s’envoler dans l’espace ce week-end. Voici ce qu’il faut savoir.

Comment sera le vol ?

Branson a décollé du Nouveau-Mexique dimanche à bord du VSS Unity.

L’avion spatial ne peut pas atteindre les vitesses requises pour un vol orbital et vise plutôt des vols suborbitaux (à une altitude de 50 milles au-dessus du niveau de la mer) offrant aux passagers une brève opportunité de voir la Terre d’en haut et de vivre l’apesanteur. Les passagers vivent environ 4 minutes d’apesanteur.

Tous les détails du vol des gagnants du concours n’ont pas encore été annoncés, mais Pohlson a déclaré qu’ils vivraient une expérience similaire à celle de Branson.

« Vous partez avec l’expérience complète de Virgin Galactic », a-t-il déclaré.

Combien coûtent les billets de vol spatial ?

Les discussions sur les voyages spatiaux civils ont repris ces derniers mois.

Un autre milliardaire – le fondateur d’Amazon Jeff Bezos – devrait décoller pour l’espace le 20 juillet, à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11 en 1969. Blue Origin, la société aérospatiale créée par Bezos, a mis aux enchères un siège sur le vol pour 28 $ million.

Ceux qui ne remportent pas les enchères ou les tirages au sort des vols spatiaux peuvent voyager dans l’espace – pour un prix.

Virgin Galactic prévoit de reprendre la vente de billets pour un trajet de 90 minutes et espère lancer des vols commerciaux à plein revenu en 2022. Environ 600 réservations ont été faites pour des prix culminant à 250 000 $.

Branson a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que les prix baissent avant une décennie.

Contribuant : Nate Chute, Algernon D’Ammassa, Las Cruces Sun-News