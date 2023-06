"Gagnera par 50 000 votes": Vœu de Trinamool dans le Nandigram de Suvendu Adhikari

Le Congrès de Trinamool a organisé un énorme rassemblement aujourd’hui à Nandigram au Bengale, s’aventurant sur le territoire qu’il a perdu face à Suvendu Adhikari du BJP lors des élections d’État. Les prochains sondages du panchayat dans l’État seront considérés comme un test décisif avant les élections générales de l’année prochaine et le Trinamool est déterminé à organiser un bon spectacle dans la région où la ministre en chef Mamata Banerjee avait perdu un combat direct avec son aide devenu rival deux ans il y a.

Le député du parti et neveu de Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, qui a dirigé le rassemblement de 20 km à Nandigram dans le cadre de la campagne Nabo Jowar (Nouvelle Vague) du parti, a allégué que Suvendu Adhikari avait gagné grâce au «délestage» – faisant allusion à des fautes professionnelles électorales.

« Les résultats des élections de 2021 au Bengale à Nandigram ont été falsifiés. Les habitants de ce pays savent exactement ce qui s’est passé », a-t-il déclaré. Lors des prochaines élections, le candidat de Trinamool remportera plus de 50 000 voix, a ajouté le leader, qui participe à une marche de sensibilisation publique à l’échelle de l’État appelée « Jono Sanjog Yatra ».

M. Adhikari n’a pas encore répondu.

Alors que M. Banerjee visitait Nandigram, il avait rendu visite à Garh Salboni dans le district de Jhargram, où le convoi du chef de Trinamool avait été attaqué la semaine dernière, et avait rencontré les familles des personnes arrêtées dans l’affaire.

« Le gouvernement CPM l’a fait ici, et maintenant c’est le gouvernement TMC qui le fait – détenir des gens sans procès. Je l’ai arrêté cette fois-là et je le ferai maintenant aussi », a-t-il déclaré à l’agence de presse Press Trust of India. .

« Les pauvres sont torturés ici. Cela ne peut plus durer. Des gens de tous les partis politiques sont là au sein de la communauté kurmi. Des divisions se créent entre les tribaux et les Kurmis », a-t-il déclaré, promettant aux familles des personnes arrêtées toute forme d’assistance, a rapporté PTI.

Les agitations de Nandigram et Singur contre l’acquisition de terres avaient catapulté Mamata Banerjee au pouvoir en 2011, après 35 ans de régime du CPM dans l’État. Suvendu Adhikari, un assistant de Mamata Banerjee pendant l’agitation de Nandigram, a quitté le parti en 2021 et a rejoint le BJP.

Lors des élections qui ont suivi, Mme Banerjee avait contesté depuis Nandigram – une décision qui avait attiré l’attention et rechargé le parti.

Une affaire contestant la victoire de M. Adhikari aux élections est pendante devant la Haute Cour de Calcutta.

Mais Nandigram est de nouveau au centre des préoccupations avant les élections générales de l’année prochaine, qui seront cruciales pour Trinamool.

Lors des élections de 2019, le BJP avait réussi à remporter 18 des 42 sièges du Bengale à Lok Sabha, poussant le CPM à la troisième place de l’État et posant un sérieux défi à Trinamool.